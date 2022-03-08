Avanci扩展了与Volkswagen的专利授权协议

美国得克萨斯州达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Avanci今天宣布，Volkswagen AG已扩展其与Avanci一站式许可市场的当前关系，将4G标准必要专利（SEP）纳入其中。

Avanci创始人兼首席执行官Kasim Alfalahi表示：“自2019年以来，Volkswagen一直是Avanci的重要被许可人，我们很高兴能够扩展我们的关系，许可Volkswagen 的4G联网汽车使用Avanci市场上的49个专利所有者的必要专利。”

Avanci的真正独立的市场改变了企业分享技术的方式，通过单笔交易和固定低费率即可许可多个不同专利持有人的知识产权，在车辆使用寿命内仅需支付一次。Avanci通过简化技术共享流程为汽车制造商提供高效且透明的途径以使汽车制造商获得产品联网所需的无线技术。

关于Avanci：

Avanci相信，在物联网的时代，分享专利技术可以变得更简单。作为在不同行业的交汇领域发挥作用的独立中介机构，我们的一站式解决方案旨在提高授权流程的效率、便利性和可预测性。自2016年以来，Avanci通过我们的市场牵线搭桥，不断推动创新。持有必要专利的公司可以跟物联网互联产品制造商分享他们的创新成果——这一切只需通过一个平台、一项协议以及一个公平合理的费率便可实现。2020年，Avanci凭借在加快物联网领域创新方面的工作，被世界经济论坛评为科技先锋。

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