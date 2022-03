Jaunt Air Mobility s’associe à L&T Technology Services dans le cadre d’un programme de mobilité aérienne avancée

DALLAS & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Jaunt Air Mobility (« Jaunt ») a annoncé aujourd’hui que l’entreprise travaillerait avec L&T Technology Services Limited (« LTTS ») (BSE : 540115 et NSE : LTTS) à titre de partenaire essentiel spécialisé en ingénierie.

Travaillant de concert avec Jaunt, Jaunt Canada et le gouvernement canadien, LTTS offrira du soutien en ingénierie de bout en bout en matière d’analyse de conception structurelle et de certification dans le cadre de la conception du Jaunt Journey, un aéronef VTOL (à décollage et à atterrissage verticaux) entièrement électrique.

LTTS est une entreprise chef de file des services d’ingénierie. Depuis plus de 10 ans, LTTS conçoit des solutions d’ingénierie haute performance pour des entreprises mondiales de l’aérospatiale et de la défense et soutient des programmes de défense essentiels. Avec des bureaux partout dans le monde, dont un à Toronto, au Canada, LTTS prévoit aussi d’ouvrir des bureaux de recherche et de développement à Montréal pour appuyer Jaunt dans la conception, le développement et la production du Jaunt Journey.

Jaunt Air Mobility crée une nouvelle génération d’aéronef pour répondre à la demande de déplacements urbains et régionaux plus rapides. Le Jaunt Journey décolle comme un hélicoptère, puis, grâce à la technologie brevetée du composé à rotor lent, vole comme un avion à voilure fixe. Ce nouveau transport aérien permet de parcourir environ 110 km dans les airs en 25 min ou moins, à un tarif qui est accessible au public. Le Jaunt Journey, un aéronef piloté par une seule personne, pourra transporter quatre passagers et être utilisé pour la mobilité aérienne urbaine, la livraison de colis, les missions militaires et le transport médical.

Martin Peryea, chef de la direction et directeur de la technologie de Jaunt, a dit : « Chez Jaunt, notre vision est d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de déplacements urbains par aéronefs rapides, sécuritaires et pratiques. Ce nouvel aéronef, propre et durable, réduira les émissions de carbone à l’échelle mondiale. Sur le plan stratégique, nous continuons d’élargir nos partenariats avec des entreprises de premier plan et reconnaissons LTTS comme étant un partenaire d’ingénierie de premier ordre. Ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir stimuler une commercialisation à grande échelle. »

Amit Chadha, chef de la direction et directeur général de L&T Technology Services, a commenté : « Ce partenariat représente une étape importante pour l’équipe de LTTS, compte tenu des nombreuses possibilités de services de drones et de mobilité aérienne avancée qui émergent comme solutions de rechange à la mobilité sur les routes des villes de plus en plus congestionnées. Nous sommes d’avis que ce programme servira de référence à d’autres projets de mobilité aérienne avancée et notre équipe se réjouit de compter sur cet important engagement avec Jaunt, dont l’objectif ultime est de rendre les déplacements urbains plus sûrs, plus écologiques, efficaces et fiables. »

À propos de Jaunt

Jaunt Air Mobility est une entreprise aérospatiale transformatrice, dont le siège social se trouve à Dallas, au Texas, ayant des services de conception et de fabrication à Montréal, au Canada. Jaunt fabrique la prochaine génération d’aéronefs à décollage et à atterrissage verticaux, électriques (eVTOL) et hybrides pour déplacer de manière plus rapide, plus silencieuse et plus sûre les personnes et les colis au-dessus des zones urbaines. Jaunt est le chef de file mondial du développement de la technologie brevetée du composé à rotor lent. Le Jaunt Journey est le premier aéronef électrique au monde combinant les capacités d’un hélicoptère et celles d’un avion à voilure fixe. Jaunt s’est associée à des partenaires de premier plan du secteur de l’aviation pour concevoir le Journey et travaille avec des opérateurs mondiaux pour offrir ce nouveau moyen de transport. Jaunt offre l’aéronef le plus efficace sur le plan opérationnel, avec une empreinte carbone nulle. Pour de plus amples renseignements sur l’entreprise, visitez le www.jauntairmobility.com.

Le 6 octobre 2021, Jaunt a conclu une entente de fusion avec AIRO Group Holdings inc. (AIRO Group) et certaines de ses sociétés affiliées en vertu de laquelle Jaunt deviendra une filiale en propriété exclusive du AIRO Group. Avec son groupe d’entreprises, AIRO Group réunira des décennies de technologies de pointe pour fournir des produits et des services de pointe capables de répondre à un large éventail de marchés aérospatiaux. Le AIRO Group tire parti de technologies qui couvrent les systèmes de données, la livraison de colis de réapprovisionnement, la formation aérospatiale militaire, les systèmes d’aéronefs pilotés et autonomes militaires et commerciaux et les technologies avioniques.