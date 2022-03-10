Cega從Dragonfly和Pantera募資430萬美元，將用於在加密貨幣領域建構首批奇異結構型產品

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首個去中心化金融(“DeFi”)奇異結構型產品協定公司Cega Finance (“Cega”)今天宣佈，已完成430萬美元的種子輪融資，由Dragonfly Capital Partners領投，Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research、Solana Ventures等參投。

Cega將奇異衍生品功能引進加密貨幣，引領DeFi衍生品的下一步發展方向。本輪融資的成功歸功於Cega擁有一支由前選擇權交易員、經驗豐富的開發人員和Y Combinator前創辦人組成的強大團隊。

該團隊希望探索DeFi衍生品領域尚未開發的數兆美元商機。雖然新興加密貨幣衍生品市場已有30億美元的規模，但與傳統金融市場相比仍然不到0.02%。

Cega的產品是植基於Solana的去中心化應用，可將基本選擇權（例如看漲/看跌選擇權）與進階選擇權特徵相結合，為投資人創建套裝式產品。該公司的首個奇異選擇權產品是固定配息結構型商品，包括一籃子看跌選擇權和一個具有敲入和敲出障礙的看漲選擇權。這種奇異的結構型產品提供較高的收益率、內建下跌保護和複合回報，使散戶投資人受益。該產品還為做市商的投資組合提供貼現避險，以及幫助他們透過避險交易獲得專有收益，進而使做市商受益。

前衍生品交易員、Cega共同創辦人兼執行長Arisa Toyosaki表示：「DeFi 衍生品在去年出現爆炸式成長，但我們發現市場仍處於早期階段。DeFi在過去2年的複合年成長率超過300%，如今擁有400萬用戶。我們相信，在加密貨幣擴張的動盪時期推出可為用戶帶來高收益和更高安全性的產品，將對整個生態系統的發展至關重要。」

募集的資金將用於加速Cega技術的開發，並創建一個充滿活力的社群，專注於擴大產品供應、校準統計模型，以及為用戶提供DeFi和衍生品教育。

Dragonfly Capital Partners普通合夥人Tom Schmidt表示：「Cega正在改變DeFi領域。DeFi的發展模式是：某個團隊打造創新的突破性金融原始產品，新產品反過來又能夠加速全新產品類別的建立，並推動整個市場的成長。我們已在針對自動化做市商(AMM)的Uniswap和針對貨幣市場的Compound身上看到了這一點，我認為Cega團隊將針對奇異衍生品和結構型產品複製這一過程——這是DeFi行業急需填補的空白領域。我們非常高興能夠支援他們並推動整個市場向前發展。」

Pantera Capital共同投資長Joey Krug表示：「Cega正在為去中心化衍生品開闢新的未開發潛力層，我們在其中看到了顛覆傳統金融的數兆美元商機。事實證明，奇異選擇權是扭轉和管理風險的重要工具——現在DeFi讓我們有機會以更高的透明度和效率重新打造這些工具。」

此外，Cega還得到許多做市商合作夥伴的支持。Alameda Research的合夥人Brian Lee表示：「Alameda很高興能夠支援Cega，因為我們相信奇異衍生品是DeFi的下一發展方向。在傳統金融領域，我們看到衍生品創新推動了市場擴張，我們相信Cega團隊有能力在加密貨幣領域推動同樣的發展。」

Cega將為整個生態系統提供全新的功能以徹底顛覆DeFi領域。具有高收益並為用戶提供內建保護的奇異衍生品是急需的原始產品。到目前為止，Cega已經看到協議合作夥伴和機構參與者在投資其產品方面所具有的強大動力。這些產品的廣泛採用將有助於推動DeFi的突破性發展。

關於Cega：

Cega是植基於Solana的去中心化金融應用，可為散戶創建奇異衍生品合約以及面對消費者的質押產品。Cega匯集了一支由前衍生品交易員、開發人員和創辦人組成的才華洋溢的團隊，以及一個由該領域專家組成的社群。這些專長將幫助Cega開發能夠產生高收益並為投資人提供內建下跌保護的奇異結構型產品。Cega正在建構去中心化金融產品的一流平臺。

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