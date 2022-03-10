Cega从Dragonfly和Pantera募资430万美元，将用于在加密货币领域构建首批奇异结构化产品

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--首个去中心化金融(“DeFi”)奇异结构化产品协议公司Cega Finance (“Cega”)今天宣布，已完成430万美元的种子轮融资，由Dragonfly Capital Partners领投，Pantera Capital、Coinbase Ventures、Alameda Research、Solana Ventures等参投。

Cega通过将奇异衍生品功能引入加密货币来引领DeFi衍生品的下一步发展方向。本轮融资的成功得益于Cega拥有一支由前期权交易员、经验丰富的开发人员和前Y Combinator创始人组成的强大团队。

该团队希望探索DeFi衍生品领域尚未开发的数万亿美元的机会。虽然新兴加密货币衍生品市场已有30亿美元的规模，但其相对于传统金融市场的占比仍然不到0.02%。

Cega的产品是基于Solana构建的去中心化应用，可将基本期权（例如看涨/看跌期权）与高级期权特征相结合，为投资者创建打包产品。该公司的首个奇异期权产品是固定息票，包括一揽子看跌期权和一个具有敲入和敲出障碍的看涨期权。这种奇异的结构性产品通过提供较高的收益率、内置下行保护和复合回报使散户投资者受益。该产品还通过为做市商的投资组合提供贴现对冲以及帮助他们通过套期保值交易获得专有收益来使做市商受益。

前衍生品交易员、Cega联合创始人兼首席执行官Arisa Toyosaki表示：“DeFi 衍生品在去年出现了爆炸式增长，但我们发现市场仍处于早期阶段。DeFi在过去2年的复合年增长率超过300%，如今拥有400万用户。我们相信，在加密货币扩张的动荡时期推出可为用户带来高收益和更高安全性的产品，将对整个生态系统的发展起到至关重要的作用。”

募集的资金将用于加速Cega技术的开发，并创建一个专注于扩大产品供应、校准统计模型，以及对用户进行DeFi和衍生品教育的充满活力的社区。

Dragonfly Capital Partners普通合伙人Tom Schmidt表示：“Cega正在改变DeFi领域。DeFi的发展模式是：某个团队打造创新的突破性金融原始产品，新产品反过来又能够加速全新产品类别的建立，并推动整个市场的发展。我们已在面向自动化做市商(AMM)的Uniswap和面向货币市场的Compound身上看到了这一点，我认为Cega团队将面向奇异衍生品和结构化产品复制这一过程——这是DeFi行业急需填补的空白领域。我们非常高兴能够支持他们并推动整个市场向前发展。”

Pantera Capital联合首席投资官Joey Krug表示：“Cega正在为去中心化衍生品开辟新的未开发潜力层，我们在其中看到了颠覆传统金融的数万亿美元的机会。事实证明，奇异期权是转变和管理风险的重要工具——现在DeFi让我们有机会以更高的透明度和效率重新打造这些工具。”

此外，Cega还得到了许多做市商合作伙伴的支持。Alameda Research的合伙人Brian Lee表示：“Alameda很高兴能够支持Cega，因为我们相信奇异衍生品是DeFi的下一发展方向。在传统金融领域，我们看到衍生品创新推动了市场扩张，我们相信Cega团队有能力在加密货币领域实现同样的发展。”

Cega将通过为整个生态系统提供全新的功能来彻底颠覆DeFi领域。具有高收益并为用户提供内置保护的奇异衍生品是急需的原始产品。到目前为止，Cega已经看到协议合作伙伴和机构参与者在投资其产品方面所具有的强大动力。这些产品的广泛采用将有助于推动DeFi的突破性发展。

关于Cega：

Cega是基于Solana构建的去中心化金融应用，可为散户创建奇异衍生品合约以及面向消费者的质押产品。Cega汇集了一支由前衍生品交易员、开发人员和创始人组成的才华横溢的团队，以及一个由该领域专家组成的社区。这些专长将帮助Cega开发能够产生高收益并为投资者提供内置下行保护的奇异结构化产品。Cega正在构建去中心化金融产品的领先平台。

更多内容请访问：https://cega.fi/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。