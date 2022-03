Cega lève 4,3 millions de dollars auprès de Dragonfly et Pantera pour créer les premiers produits structurés exotiques en cryptomonnaies.

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Cega Finance (« Cega »), premier protocole de produits structurés exotiques de finance décentralisée (« DeFi »), a annoncé aujourd'hui qu'il a levé un tour de table de 4,3 millions de dollars dirigé par Dragonfly Capital Partners avec la participation de Pantera Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Solana Ventures et d'autres encore.

Cega développe la nouvelle évolution des produits dérivés dans l'espace de la DeFi en apportant des capacités des produits dérivés exotiques à la crypto. Cette levée de fonds repose sur une équipe solide composée d'un ancien trader d'options, de développeurs expérimentés et d'anciens fondateurs de Y Combinator.

L'équipe cherche à explorer le créneau inexploité des produits dérivés de la DeFi, qui représente plusieurs billions de dollars. Bien que le marché naissant des dérivés cryptos représente déjà 3 milliards de dollars, il ne représente pourtant que seulement 0,02 % du marché financier traditionnel.

Le produit de Cega est une application décentralisée développée sur Solana qui combine des options de base (par exemple, achat/vente) avec des caractéristiques d'options avancées pour créer des offres packagées pour les investisseurs. La note à coupon fixe est son premier produit d'options exotiques, qui consiste en un panier d'options de vente et d'achat avec des barrières activantes ou désactivantes. Ce produit structuré exotique profite aux investisseurs particuliers en offrant un rendement accru, une protection à la baisse intégrée et des rendements composés. Il profite également aux teneurs de marché en leur offrant une couverture à prix réduit pour leur portefeuille et en leur permettant de réaliser des gains exclusifs grâce à des opérations de couverture.

« Les produits dérivés de la DeFi ont connu une croissance explosive l'année dernière, et nous constatons que le marché n'en est qu'à ses débuts », a déclaré Arisa Toyosaki, ancienne trader en produits dérivés, cofondatrice et CEO de Cega. « La DeFi a connu un TCAC dépassant 300 % au cours des deux dernières années et compte aujourd'hui 4 millions d'utilisateurs. Nous pensons qu'une offre de produits générant de forts rendements et une meilleure sécurité auprès des utilisateurs pendant la période volatile d'expansion des cryptomonnaies, sera essentielle à la croissance de l'ensemble de l'écosystème. »

Les fonds seront utilisés pour accélérer le développement de la technologie de Cega et aussi pour créer une communauté dynamique axée sur l'élargissement de l'offre de produits, le calibration des modèles statistiques et l'information auprès des utilisateurs sur la DeFi et les produits dérivés.

« Cega est en train de changer l'espace de la DeFi », a déclaré Tom Schmidt, associé général de Dragonfly Capital Partners. « La DeFi passe par un processus où une équipe crée une primitive financière innovante et révolutionnaire, qui à son tour stimule la création d'une toute nouvelle catégorie de produits et accroît le marché global. Nous l'avons constaté avec Uniswap pour les AMM et avec Compound pour les marchés monétaires, et je pense que l'équipe de Cega va faire la même chose pour les produits dérivés exotiques et les produits structurés, qui manquent de façon criante dans le secteur de la DeFi. Nous sommes très heureux de leur offrir notre soutien et de développer l'ensemble de ce marché ».

« Cega crée un nouveau type de potentiel inexploité dans les produits dérivés décentralisés, et nous y voyons une opportunité de plusieurs billions de dollars pouvant perturber la finance traditionnelle », déclare Joey Krug, co-chef des investissements chez Pantera Capital. « Les options exotiques se sont révélées être des outils précieux pour transformer et gérer le risque ; la DeFi nous donne désormais la possibilité de revoir ces outils en améliorant la transparence et l'efficacité ».

En outre, Cega est soutenu par un certain nombre de partenaires teneurs de marché. Brian Lee, partenaire chez Alameda Research, a déclaré : « Alameda est très enthousiaste à l'idée de soutenir Cega parce que nous pensons que les produits dérivés exotiques représentent la nouvelle évolution de la DeFi. Dans le secteur de la finance traditionnelle, nous avons vu l'expansion du marché stimulée par l'innovation dans les produits dérivés et nous pensons que l'équipe de Cega peut repousser encore ces frontières dans le domaine de la crypto ».

Cega va révolutionner l'espace de la DeFi avec une nouvelle capacité pour l'ensemble de l'écosystème. Les produits dérivés exotiques à fort rendement et dotés d'une protection intégrée pour les utilisateurs sont une primitive indispensable, et Cega a constaté jusqu'à présent une forte traction avec des partenaires de protocole et des acteurs institutionnels qui investissent dans ses produits. L'adoption généralisée de ces produits contribuera à repousser encore une fois les frontières de la DeFi.

À propos de Cega :

Cega est une application financière décentralisée développée sur Solana, qui crée des contrats de produits dérivés exotiques ainsi que des produits plus conventionnels destinés au grand public. Cega réunit une équipe talentueuse d'anciens traders en produits dérivés, de développeurs et de fondateurs, ainsi qu'une communauté d'experts en la matière. Cette expertise favorisera le développement de produits structurés exotiques générant de forts rendements avec une protection à la baisse intégrée pour les investisseurs. Cega est en train de développer la première plateforme de produits financiers décentralisés.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web https://cega.fi/

