Celona將 Radisys Connect RAN軟體整合到其廣受好評的5G LAN解決方案

奧勒岡州希爾斯波洛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開放式電信解決方案的全球領導者Radisys® Corporation今天宣布，專用5G解決方案的領先創新企業Celona已選擇Radisys的Connect RAN 5G軟體，來加速其端對端5G區域網路(5G LAN)解決方案的部署。

新聞要點

越來越多的企業意識到，為了支援需要最高水準確定性無線連接的特定使用案例，部署自有4G和5G網路具有明顯優勢，因而專用行動網路持續受到關注。與傳統無線替代方案相比，5G專網能夠為組織帶來一系列獨有好處，包括妥善控制使用者存取、更高資料機密性、更好的網路效能和更高水準的服務品質等。專網中產生的所有類型的流量都在本機處理，可確保對提高企業生產力至關重要的企業應用程式的最高安全性、資料隱私和最低延遲。

Celona的端對端5G LAN是一款專為企業級應用而打造的完全一體化的專用無線解決方案。憑藉該解決方案，企業可以充份滿足人工智慧和邊緣運算的新一代應用的連接新需求。Celona的5G LAN解決方案以訂閱服務形式提供，所有軟硬體元件都經過最佳化，可將行動無線網路與現有企業IT基礎架構順暢相容。

Radisys業界領先的Connect RAN 5G集中式單元/分散式單元(CU/DU)軟體符合3GPP Release 16規範，具有靈活的Opt-2和Opt-6功能分離，並支援單載波和多載波。這款軟體的頻寬範圍介於10 MHz到100 MHz之間，適用於DL和UL-heavy TDD時隙組態，尤其適合共用頻譜部署。Radisys的軟體針對ARM的系統單晶片(SoC)進行了效能最佳化，可選擇雲端部署並提供豐富的功能，從而能夠加快Celona的產品上市。

Celona產品管理副總裁Puneet Shetty表示：「為了充分利用5G專網的優勢，企業需要存取能夠輕鬆與其當前IT基礎架構相容的雲端原生軟體。Radisys的5G RAN gNB CU/DU軟體使我們能夠快速開發獨特的統包LTE/5G LAN解決方案，使企業能夠快速部署、擁有和營運自己的專用行動網路。」

Radisys行動軟體與服務業務資深副總裁兼總經理Munish Chhabra表示：「Radisys屢獲殊榮的Connect RAN軟體可幫助Celona加快其5G LAN上市。我們很高興能與Celona合作提供適用於專網部署的完整解決方案。Radisys的Connect RAN軟體對於實現支援企業5G服務的超低延遲、高網路可用性、高設備密度功能的私人網路不可或缺。」

關於Radisys

Radisys是開放式電信解決方案的全球領導者，透過新的開放式架構商業模式支援服務提供者推動顛覆性發展。Radisys的創新型分散式和虛擬化使能技術解決方案利用開放式參考架構和標準，結合開放式軟體和硬體來推動電信業的業務轉型，同時其世界級的服務組織可以提供必要的系統整合專長，來應對通訊和內容提供者所面臨的複雜部署挑戰。如需瞭解更多資訊，請造訪www.Radisys.com。

關於Celona

Celona是一家企業級5G解決方案公司，專注於加速企業無線業務的關鍵性應用的普及，並幫助組織實施新一代數位化業務計畫。透過利用美國的公民寬頻無線服務(CBRS)等動態頻譜共用方案，Celona的Edgeless Enterprise架構旨在讓企業組織及其技術合作夥伴自動採用5G行動無線技術。欲瞭解更多資訊，請造訪celona.io，並在Twitter上@celonaio關注Celona。

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