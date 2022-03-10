Celona将 Radisys Connect RAN软件整合到其广受好评的5G LAN解决方案

俄勒冈州希尔斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开放式电信解决方案的全球领导者Radisys® Corporation今天宣布，专用5G解决方案的领先创新企业Celona已选择Radisys的Connect RAN 5G软件，来加速其端到端5G局域网(5G LAN)解决方案的部署。

新闻要点

越来越多的企业意识到，为了支持需要最高水平确定性无线连接的特定用例，部署自有4G和5G网络具有明显优势，因而专用蜂窝网络持续受到关注。与传统无线替代方案相比，5G专网能够为组织带来一系列独有好处，包括更好地控制用户访问、更高数据机密性、更好的网络性能和更高水平的服务质量等。专网中生成的所有类型的流量都在本地处理，可确保对提高企业生产力至关重要的企业应用的最高安全性、数据隐私和最低延迟。

Celona的端到端5G LAN是一款专为企业级应用而打造的完全一体化的专用无线解决方案。借助该解决方案，企业可以更好地满足基于人工智能和边缘计算的新一代应用的连接新需求。Celona的5G LAN解决方案以订阅服务形式提供，所有软硬件组件都经过优化，可将蜂窝无线网络与现有企业IT基础设施无缝兼容。

Radisys业界领先的Connect RAN 5G集中式单元/分布式单元(CU/DU)软件符合3GPP Release 16规范，具有灵活的Opt-2和Opt-6功能拆分，并支持单载波和多载波。这款软件的带宽范围介于10 MHz到100 MHz之间，适用于DL和UL-heavy TDD时隙配置，尤其适合共享频谱部署。Radisys的软件针对基于ARM的片上系统(SoC)进行了性能优化，可选择云部署并提供丰富的功能，从而能够加快Celona的产品上市。

Celona产品管理副总裁Puneet Shetty表示：“为了充分利用5G专网的优势，企业需要访问能够轻松与其当前IT基础设施兼容的云原生软件。Radisys的5G RAN gNB CU/DU软件使我们能够快速开发独特的统包LTE/5G LAN解决方案，使企业能够快速部署、拥有和运营自己的专用移动网络。”

Radisys移动软件与服务业务高级副总裁兼总经理Munish Chhabra表示：“Radisys屡获殊荣的Connect RAN软件可帮助Celona加快其5G LAN上市。我们很高兴能与Celona合作提供面向专网部署的完整解决方案。Radisys的Connect RAN软件对于实现支持企业5G服务的超低延迟、高网络可用性、高设备密度功能的专用网络不可或缺。”

关于Radisys

Radisys是开放式电信解决方案的全球领导者，通过新的开放式架构业务模式支持服务提供商推动颠覆性发展。Radisys的创新型分散式和虚拟化使能技术解决方案利用开放式参考架构和标准，结合开放式软件和硬件来推动电信行业的业务转型，同时其世界级的服务组织可以提供必要的系统集成专长，来应对通信和内容提供商所面临的复杂部署挑战。如需了解更多信息，请访问www.Radisys.com。

关于Celona

Celona是一家企业级5G解决方案公司，专注于加速企业无线业务的关键性应用的普及，并帮助组织实施新一代数字化业务计划。通过利用美国的公民宽带无线服务(CBRS)等动态频谱共享方案，Celona的Edgeless Enterprise架构旨在让企业组织及其技术合作伙伴自动采用5G蜂窝无线技术。 欲了解更多信息，请访问celona.io，并在Twitter上@celonaio关注Celona。

Radisys®是Radisys的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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