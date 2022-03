On Target Laboratories et Mauna Kea Technologies annoncent une nouvelle collaboration de recherche clinique et développement de produits

West Lafayette, Paris et Boston--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

On Target Laboratories, Inc. (‘On Target’), une société privée de biotechnologie qui développe des agents d'imagerie moléculaire peropératoire pour cibler et illuminer le cancer pendant la chirurgie, et Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext: MKEA, ‘Mauna Kea’) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration de recherche clinique et développement de produits dans le domaine des interventions guidées par l’imagerie moléculaire.

Cette collaboration a été mise en place afin de développer les connaissances cliniques et technologiques combinées des deux entreprises, en se concentrant dans un premier temps sur la pneumologie interventionnelle et le cancer du poumon, avec la possibilité d’étendre cette collaboration à d'autres indications.

Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer dans le monde et son diagnostic reste difficile, malgré les progrès significatifs des technologies de diagnostic et de traitement. Le nombre de nodules pulmonaires identifiés sur les scanners thoraciques continue d'augmenter. Une étude a estimé que, rien qu'aux États-Unis, près de 1,6 million de personnes ayant subi un scanner thoracique ont eu un nodule pulmonaire identifié1. Déterminer si un nodule pulmonaire suspect est malin ou bénin peut être un défi et prendre du temps, nécessitant souvent de multiples tentatives de biopsie et/ou des procédures invasives qui peuvent aboutir à des résultats non concluants et à des complications. Selon une étude, le diagnostic d'un nodule pulmonaire peut prendre jusqu'à six mois et la majorité des cas ont été diagnostiqués à des stades avancés de la maladie, ce qui souligne la nécessité de diagnostics plus précoces et plus précis2.

L'imagerie moléculaire est un domaine en plein essor dans les procédures interventionnelles et chirurgicales qui permet de détecter les cellules cancéreuses pour une visualisation plus facile et plus précise. Les agents d'imagerie de On Target ciblent les cellules cancéreuses et s'y lient, offrant ainsi aux médecins un outil de détection du cancer en vue de son élimination. La plateforme Cellvizio de Mauna Kea permet d'imager les tissus au niveau cellulaire, y compris l'identification des cellules cancéreuses par une procédure de bronchoscopie minimalement invasive3. La combinaison de ces deux technologies pourrait créer une nouvelle catégorie de procédures médicales - les procédures guidées par l'image moléculaire (MIP) - qui permettraient de visualiser en temps réel le cancer au niveau cellulaire. L'utilisation du MIP pendant la biopsie bronchoscopique du poumon pourrait améliorer la précision diagnostique des biopsies tout en réduisant le nombre de procédures, le temps et les complications associés à l'obtention d'un diagnostic.

"Nous sommes guidés par notre mission d'éclairer le cancer de manière peropératoire. Cette collaboration avec Mauna Kea a le potentiel d'étendre les avantages de l'imagerie moléculaire peropératoire à la pneumologie interventionnelle", a déclaré Chris Barys, Président et Directeur général de On Target.

"Nous sommes impatients de voir le rôle majeur que ces deux technologies transformationnelles pourraient apporter aux patients luttant contre le cancer."

"Cette collaboration souligne l'engagement de notre société dans le domaine de la pneumologie interventionnelle et réunit deux technologies puissantes et complémentaires sur le marché de l'imagerie moléculaire", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur général par intérim de Mauna Kea Technologies. "Grâce à cette collaboration, On Target et Mauna Kea peuvent développer et valider de nouvelles options de diagnostic pour les patients atteints de cancer, apportant un changement transformationnel dans la façon dont les médecins gèrent leurs patients."

À propos d’On Target Laboratories

On Target Laboratories découvre et met au point des agents ciblés en imagerie fluorescente pour éclairer le cancer pendant les interventions chirurgicales afin d'identifier les tissus cancéreux et de les éliminer. Leur technologie d'imagerie fluorescente, basée sur le travail de pionnier de Philip S. Low, PhD, chercheur à l'Université Purdue dans la découverte de médicaments et professeur émérite de chimie Ralph C. Corley, vise à réduire l'incertitude associée à la découverte et à l'élimination des tissus cancéreux pendant les procédures chirurgicales, aidant ainsi les chirurgiens à effectuer une résection chirurgicale plus précise et plus complète. CYTALUX, le premier produit de la société, est étudié dans le cadre de l'essai expérimental de phase 3 ELUCIDATE pour le cancer du poumon aux États-Unis. Pour plus d’informations, consultez le site www.ontargetlabs.com.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel. Cette technologie offre une visualisation cellulaire in vivo unique qui permet aux médecins de surveiller l'évolution des maladies dans le temps, d'évaluer les réactions au moment où elles se produisent, de classifier les zones d'incertitude et de guider les interventions chirurgicales. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

