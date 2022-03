Services financiers Innovation CIBC offre un financement de 12 millions de dollars à Phorest Salon Software pour accélérer sa croissance

DUBLIN ET LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d’annoncer un financement de croissance de 12 millions de dollars pour Phorest Salon Software (« Phorest »), un fournisseur de premier plan à Dublin qui offre des logiciels de réservation et de gestion en ligne aux propriétaires de salon. Phorest utilisera les capitaux pour stimuler sa croissance sur le marché et accélérer le lancement de produits stratégiques afin de réaliser sa plateforme de prochaine génération et ses initiatives d’apprentissage machine.

« Le groupe Services financiers Innovation CIBC a offert un soutien incroyable à notre équipe chez Phorest au fil des ans, a déclaré Jonathan Miller, vice-président des finances chez Phorest. Nous lui sommes reconnaissants pour cette aide par l’intermédiaire de la facilité de croissance, qui nous permettra de mettre en œuvre nos plans d’expansion immédiate sur le marché et d’accélérer nos initiatives de produits. »

Le logiciel de Phorest est utilisé par plus de 155 000 professionnels de la coiffure, de la beauté et des cliniques au sein de plus de 8 500 entreprises partout dans le monde, et ce n’est qu’un début. Il permet aux équipes des salons de se concentrer sur leur passion et la réussite de leur entreprise en réduisant le fardeau administratif. Connue à l’échelle mondiale pour ses outils de marketing de salon de premier plan, la société Phorest touche désormais tous les aspects de l’expérience en salon, qu’il s’agisse des applications personnalisées pour les salons, des réservations en ligne, du contrôle des stocks, du commerce électronique et des paiements.

« Nous sommes fiers de soutenir la société Phorest alors qu’elle continue d’élargir ses offres pour les professionnels de la coiffure, de la beauté et des cliniques à l’échelle mondiale, a déclaré Sean Duffy, directeur général au bureau de Londres, au Royaume-Uni de Services financiers Innovation CIBC. Phorest et son équipe ont fourni des solutions à des milliers d’entreprises du secteur, et nous avons hâte de voir l’expansion de la société grâce à la mise au point de nouveaux produits stratégiques. »

La société Phorest est financée par Susquehanna Growth Equity.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans certains marchés européens.

À propos de Phorest

Phorest est une plateforme logicielle qui donne les moyens d’agir aux propriétaires de salons, de spas et de cliniques et les inspire à faire croître leur excellente entreprise tout en attirant et en satisfaisant des clients fidèles et des employés talentueux.

