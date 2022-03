Amadis renforce son leadership dans le secteur des paiements EMV avec la certification du Kernel PURE pour SoftPOS

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Amadis, l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de piles de traitement de cartes et de paiements EMV Niveau 2, a annoncé aujourd’hui avoir étendu son Framework SoftPOS multi-kernels à la certification PURE. PURE est une spécification d’un Kernel EMV déployée dans 45 pays et utilisée par 22 systèmes de paiement nationaux. La certification s’ajoute à la bibliothèque de Kernels EMV d’Amadis. De loin la plus vaste du secteur, elle couvre tous les Kernels de réseau de paiement déployés dans le monde. La bibliothèque de kernels d’Amadis fait partie de sa suite de solutions logicielles fonctionnant sur plus de 40 millions d’équipements PCI-PTS dans le monde.

Tous les Kernels EMV d’Amadis peuvent être gérés via Agnos, son application et son EntryPoint universels de card processing, lesquels sont indépendants du matériel contrairement aux alternatives SoftPOS qui nécessitent plusieurs applications pour gérer un ensemble mondial de réseaux de paiement et dont la capacité à prendre en charge chaque marque de carte sans-contact est limitée. L’approche de gestion universelle des Kernels d’Amadis offre aux commerçants et aux fournisseurs de services un moyen plus simple et plus rentable d’accepter les différents moyens de paiement carte dans le monde entier.

Les Kernels d’Amadis ont été adaptés pour chaque spécification sans-contact afin de réduire l’empreinte mémoire et de maximiser la vitesse d’exécution (contrairement aux SDK mono-kernels proposés sur le marché, qui sont complexes à intégrer).

Amadis s’est donné pour mission de prendre en compte tous les besoins, d’assurer l’interopérabilité et de concilier les différentes exigences du secteur. En garantissant la modularité de l’architecture de paiement, Amadis dope la vitesse de déploiement, optimise les investissements de ses clients en garantissant flexibilité et adaptabilité à mesure que leurs besoins continuent d’évoluer et de croître.

« Les organisations de paiement du monde entier font confiance à Amadis pour faire évoluer leurs systèmes de terminaux de paiement basés sur le technologie EMV vers des systèmes COTS ("commercial off-the-shelf" ou commerciaux) récents basés sur Android pour les smartphones, les tablettes, les appareils professionales (iOT) », a déclaré Emmanuel Haydont, PDG et co-fondateur d’Amadis. L’extension de du logiciel Agnos d’Amadis à la spécification PURE EMV L2 reflète l’objectif fondamental d’Amadis: « garantir l’acceptation universelle des paiements.»

M. Haydont a ajouté: « Qu’il s’agisse d’appareils SoftPOS ou PCI-PTS, les Kernels EMV d’Amadis sont 100% identiques. Et l’ajout de PURE, JCB, Discover ou de tout Kernel sans-contact ne nous pose aucun problème. Comme les systèmes de paiement et les plans de test changent fréquemment, les commerçants ont besoin d’une approche fiable et rationalisée pour s’adapter à l’échelle mondiale. Notre approche universelle de la gestion des Kernels EMV offre non seulement aux commerçants un moyen fiable et rentable de gérer l’acceptance des paiement dans le monde entier, mais elle leur permet de s’adapter rapidement aux demandes de nouvelles options de paiement des consommateurs.»

À propos d'Amadis

Amadis est un leader de en technologie des logiciels de paiement EMV universelles. Ses logiciels fonctionnent sur plus de 40 millions d’appareils représentant 150 millions de Kernels EMV déployées dans le monde. La Société fournit des solutions et logiciels d’acceptance des paiement par carte de pointe aux commerçants, aux fabricants de terminaux de paiement et aux fournisseurs de services du monde entier. En utilisant des technologies personnalisées ou disponibles sur le marché, Amadis offre aux commerçants le plus vaste éventail d’options de Kernels EMV du secteur, indépendamment du matériel utilisé ou de la localisation géographique. La Société met à la disposition du secteur une équipe d’élite expérimentée dans le domaine des logiciels de paiement et propose des solutions aux commerçants internationaux dans plus de 24 pays.

