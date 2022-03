FRISS acquiert Polonious Insurance Investigations

Jeroen Morrenhof, CEO and co-founder of FRISS, Rick Shepherd, President at Polonious Systems, and Andrew Vogeney, GM for FRISS North America announce FRISS's acquisition of Polonious and answer some of your most burning questions - and hope you're as excited as we are for what's to come!

Jeroen Morrenhof, CEO and co-founder of FRISS, Rick Shepherd, President at Polonious Systems, and Andrew Vogeney, GM for FRISS North America announce FRISS's acquisition of Polonious and answer some of your most burning questions - and hope you're as excited as we are for what's to come!

MASON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--FRISS, la solution la plus largement mise en place dans le monde entier en matière de fraude, de risque et de conformité pour les compagnies d’assurance de dommages , est heureuse d'annoncer l'acquisition de Polonious, le logiciel expert pour les enquêtes spéciales et la gestion des cas. Cette acquisition permet à FRISS de mieux soutenir les services de réclamations, les unités d'enquêtes spéciales et les cabinets d'enquêtes privés. Le produit Polonious, riche en fonctionnalités, améliorera les capacités de FRISS Investigations dans le monde entier, en bouclant la boucle par l'apport de plus de données, de schémas de fraude et de tendances. Par le biais de cette acquisition, FRISS accueille au sein de sa famille les 40 clients actuels de Polonious de l’industrie de l'assurance aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les clients de Polonious signalent qu'ils peuvent augmenter leur vitesse de traitement des dossiers jusqu'à 38 % et réduire leurs coûts administratifs de près de 25 % en automatisant les tâches manuelles répétitives. De plus, le produit contribue à libérer les ressources informatiques grâce à une solution sans code, une interface utilisateur configurable et la disponibilité d'un large éventail de flux de travail. Polonious est devenu le choix numéro un des unités d'enquête spéciales de l’industrie de l’assurance en combinant les avancées technologiques et une expertise en la matière. Le système peut être configuré pour n'importe quel usage, et comprend des capacités complètes de production de rapports et une automatisation des processus permettant de gagner du temps. Les dirigeants du secteur de l'assurance ont pris conscience des économies uniques, de la libération des ressources informatiques et de la protection inhérente de la marque que Polonious apporte à leurs organisations.

« Je suis enthousiasmé par l'incroyable possibilité que cette acquisition apporte à l’industrie de l'assurance », ajoute Alastair Steel, co-PDG de Polonious. « FRISS et Polonious partagent la même vision sur la façon de protéger l’industrie contre des comportements malveillants avec des solutions d'avenir, ce qui profite grandement aux clients honnêtes. Je suis convaincu que les clients actuels de Polonious sont entre de bonnes mains pour l'avenir. »

« La société Polonious est réputée pour son expertise en la matière et qui correspond parfaitement à ce que FRISS offre à notre industrie », ajoute Jeroen Morrenhof, PDG et cofondateur de FRISS. « C'est un élément clé de notre mission de lutter contre la fraude en fermant la boucle entre les services. Grâce à Polonious, nous ajoutons une grande quantité de fonctionnalités et de données à notre plateforme d'analyse de la fraude, déjà sophistiquée et alimentée par l'IA. Cette acquisition est un pas-de-géant pour l'assurance honnête. »

« En tant que prestataire de solutions Insurtech, chef de file, FRISS est vraiment le phare vers l'avenir de l'évaluation des risques et de la détection des fraudes », déclare Rick Shepherd, président de Polonious Systems. « Nous sommes impatients de rejoindre leur équipe et d'apporter l'efficacité distinguée de Polonious et la solution SaaS complète à leur gamme de produits déjà robuste. »

FRISS et Polonious partagent depuis longtemps la conviction que l'honnêteté est la meilleure politique. En unissant leurs forces, les clients de Polonious auront accès à la grande variété de ressources et de produits que FRISS a à offrir. De même, les clients actuels de FRISS pourront élargir leurs capacités en matière d’UES et optimiser davantage leurs flux de travail. La solution est disponible dans le monde entier.

Regardez ici une démonstration de Polonious.

À propos de Polonious :

Polonious est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion des dossiers de l’industrie de l'assurance depuis 2006. Son approche unique de la gestion de dossiers entièrement configurable a aidé les assureurs à réduire les coûts de main-d'œuvre et de fraude, à réduire leur besoin d'intervention informatique et à protéger leurs marques.

Polonious est une solution éprouvée qui a été déployée plus de 80 fois dans 8 pays différents. Environ 11 000 utilisateurs se connectent quotidiennement à Polonious pour gérer plus efficacement leurs cas de fraude. www.polonious-systems.com

À propos de FRISS :

FRISS se concentre à 100 % sur les solutions automatisées en matière de fraude, de risques et de conformité pour les compagnies d'assurance générale du monde entier. Leurs solutions alimentées par l'IA sont disponibles pour la souscription, les réclamations et l’UES, offrant un soutien pour un traitement numérique complet de bout en bout.

Avec plus de 300 mises en place dans plus de 40 pays, la société FRISS est considérée comme étant un conseiller de confiance, garantissant une transformation numérique sûre pour tous leurs clients, et une adaptation unique des solutions à leurs besoins spécifiques. Les assureurs peuvent s'attendre à une intégration transparente et à des produits offrant une valeur ajoutée rapide.

Maintenant, avec 65 millions $ provenant de leur cycle de financement de série B en 2021, FRISS sera en mesure de continuer à offrir à ses clients une technologie de pointe pour guider les assureurs dans un paysage de fraude en constante évolution. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.friss.com.