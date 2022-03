Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce la vente stratégique de six immeubles de bureaux de haute qualité à Fiducie de placement immobilier Allied

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix («Propriétés de Choix» ou la «Fiducie») (TSX: CHP.UN) annonce ce jour avoir signé un accord visant la vente de six immeubles de bureaux de haute qualité à Toronto, Vancouver, et Montréal (le «Portefeuille») à Fiducie de placement immobilier Allied («Allied») pour un prix d'achat total de 794 millions de dollars, hors coûts de transaction (la «Transaction»). Le prix d'achat sera acquitté par l'entremise de l'émission d'environ 11,8 millions de parts de société en commandite de catégorie B échangeables («Parts de catégorie B») d'Allied Properties Exchangeable Limited Partnership, une filiale d'Allied, et d'un billet à ordre d'un montant de 200 millions de dollars. Les Parts de catégorie B ont été valorisées à 50,30 dollars la part et peuvent être échangées pour, et sont économiquement équivalentes à, des parts de fiducie cotée en bourse d'Allied («Parts d'Allied»).

« Nous avons pris la décision stratégique de concentrer nos efforts et notre capital sur les opportunités disponibles dans notre activité centrale d'espaces commerciaux essentiels et industriels, notre plateforme résidentielle en pleine expansion et nos solides projets de promotion», déclare Rael Diamond, président et chef de la direction de Propriétés de Choix. « La transaction nous permet d'échanger notre participation dans le portefeuille contre du capital dans le principal gestionnaire de bureaux du Canada, et nous apporte une souplesse accrue pour gérer l'attribution de capital dans les années à venir.»

Propriétés de Choix détient actuellement une participation dans 16 immeubles de bureaux, représentant 8% du portefeuille total de la Fiducie. Une fois la Transaction finalisée, Propriétés de Choix continuera à détenir une participation dans 10 immeubles de bureaux, représentant approximativement 4% du portefeuille total de la Fiducie. Environ 70% de la valeur des 10 immeubles de bureaux restants comprend des propriétés dans le Grand Toronto, qui sont avant tout louées à d'autres entités affiliées au Weston Group et qui constituent des actifs stratégiques pour Propriétés de Choix.

Propriétés de Choix voit d'importantes opportunités à moyen terme dans le déploiement de capital sur ses catégories d'actifs centraux des espaces commerciaux essentiels, industriels et résidentiels. Ces opportunités incluent de solides projets de promotion représentant plus de 10,5 millions de pieds carrés de superficie locative brute.

Détails de la Transaction

Le Portefeuille comprend des immeubles de bureaux à 110 Yonge Street, 525 University Avenue, et 175 Bloor Street East à Toronto, 1508 West Broadway et 1185 West Georgia Street à Vancouver, et 1010 Sherbrooke Street West à Montréal.

Le Portefeuille est vendu dans un cadre fiscalement avantageux. Les Parts de catégorie B peuvent être échangées pour, et sont économiquement équivalentes à, des Parts d'Allied, et seront accompagnées par un nombre correspondant de parts à droit de vote spécial d'Allied. Aucune restriction ne sera imposée à l'échange de Parts de catégorie B en Parts d'Allied, mais les Parts d'Allied (en cas d'échange) seront soumises à blocage à la clôture de la Transaction, de sorte que 25% des Parts de catégorie B ou Parts d'Allied, le cas échéant, seront débloquées tous les trois mois après le premier anniversaire de la clôture de la Transaction.

Le billet à ordre arrivera à échéance le 31 décembre 2023 et portera intérêt au taux annuel du coupon de 1% en 2022 et au taux annuel du coupon de 2% en 2023, payables à terme échu trimestriellement.

La Transaction est soumise au respect de la Loi sur la concurrence (Canada), de l'autorisation de la Bourse de Toronto pour l'émission de Parts de catégorie B, et d'autres conditions de clôture usuelles pour des transactions de cette nature. Sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, Propriétés de Choix prévoit de finaliser la Transaction avant la fin du deuxième trimestre 2022. RBC Marchés des Capitaux agit en qualité de conseiller financier auprès de Propriétés de Choix et Torys LLP agit en qualité de conseiller juridique. Goldman Sachs Canada, Banque Scotia et Aird & Berlis ont conseillé Allied dans le cadre de la Transaction.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Allied

Allied est un gestionnaire de premier plan d’espace à bureaux urbains distinctifs dans les plus grandes villes canadiennes et de centres de données urbains à forte densité de réseau situés à Toronto. Les activités d’Allied consistent à fournir aux entreprises du savoir des environnements urbains distinctifs durables et permettant le bien-être, la créativité, la connectivité et la diversité. L'objectif d'Allied est de travailler sans relâche pour les villes et la culture qui renforcent et inspirent l'humanité dans chacun de nous.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site d'Allied à l'adresse www.alliedreit.com/fr et consultez le profil d'émetteur d'Allied sur www.sedar.com.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une importante fiducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité.

Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards. Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes orientées vers le soin, la propriété, le respect et l'excellence.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site de Propriétés de Choix à l'adresse www.choicereit.ca/fr et consultez le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui traduisent les attentes actuelles de Propriétés de Choix quant aux événements futurs, y compris la finalisation attendue de la Transaction. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la volonté de Propriétés de Choix. Ces risques et incertitudes sont susceptibles de faire différer sensiblement les résultats et événements réels de ceux qui sont communiqués ou suggérés par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans la notice annuelle actuelle et le rapport annuel 2021 de Propriétés de Choix aux porteurs de parts. Propriétés de Choix décline toute obligation de mettre à jour ces informations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi en vigueur l'exige expressément. Tous les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué de presse sont établis à la date du présent document et sont qualifiés par ces avertissements.

