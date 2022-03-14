NTR1-META宣佈首款Phygital非同質化代幣運動鞋，由義大利設計師手工製作

米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Swappable將與數位時尚品牌Another-1 (AN1)合作，推出非同質化代幣運動鞋系列“NTR1-Meta”。Swappable與AN1之間的合作源自於雙方對穿戴品和數位未來的共同熱愛。這一計畫將允許非同質化代幣持有者在Decentraland（分散式大陸）中穿戴數位運動鞋，並透過Swappable進行交易，或用它們來兌換真實生活中的實物鞋履。

具有真實世界效用的非同質化代幣

NTR1-META運動鞋的公共鑄造將於世界協調時間(UTC) 3月17日13:00開始。

該系列總共發行5,555雙，將以NFT收藏品的形式在Polygon區塊鏈上的Swappable市場發售。5,000雙運動鞋將在3月17日發售，剩餘555雙將於3月24-27日舉行的Decentraland時尚週期間推出。

Swappable用戶可在Swappable上購買數位穿戴品。

NTR1-META運動鞋詳情

NTR1-META鞋履的靈感源於變色龍的變色魔法。

AN1執行長Marco Staglianò表示：「我們所說的並不是隨意的改變，而是最高境界的演變。從數位到實物奢侈品。這些鞋履專為那些革命性的挑戰者而設計，在奢侈品演變為融入數位未來之際，他們尋求進化和掌握奢侈品最先進尖端的境界。」

NTR1-Meta運動鞋將於2022年3月17日推出

NTR1-Meta將成為全球首款三合一phygital（實物x數位）義大利手工高級鞋履。

該NFT將於3月17日在NTR1-META官網推出。敬請造訪Discord並加入社群，或關注Twitter以獲得即時更新。

關於Swappable

Swappable是由TrustSwap建立的非同質化代幣平臺，TrustSwap是一個包羅萬象的加密貨幣生態系統，涵蓋去中心化金融的各方面。TrustSwap鎖定了超過45億美元的總價值，而且有超過1.3萬個專案使用其服務。在過去一年中，Swappable邀請了多位知名藝人和明星為其拍賣活動助陣。

關於AN1

AN1是一站式工作室，致力於設計、生產、群眾募資和交易超級時尚品，既有數位的，也有實物。這個獨特的平臺擁有一流的科技，例如首次鞋履發售(ISO)模組可借助AN1一流的設計和製造專長，創建市場平臺供任何人簡報提案、群眾募資、製造和分銷其自身鞋履。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。