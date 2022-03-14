NTR1-META宣布首个Phygital非同质化代币运动鞋，由意大利设计师手工制作

米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Swappable将与数字时尚品牌Another-1 (AN1)合作，推出非同质化代币运动鞋系列“NTR1-Meta”。Swappable与AN1之间的合作源自于双方对可穿戴设备和数字未来的共同热爱。这一计划将允许非同质化代币持有者在Decentraland（分布式大陆）中穿戴数字运动鞋，并通过Swappable进行交易，或用它们来兑换现实生活中的实物鞋履。

具有真实世界效用的非同质化代币

NTR1-META运动鞋的公共锻造将于世界协调时间3月17日13:00开始。

该系列总共发行5,555双，将以NFT藏品的形式在Polygon区块链上的Swappable市场发售。5,000双运动鞋将在3月17日发售，剩余555双将于Decentraland时尚周推出，该时尚周将于3月24-27日举行。

Swappable用户可在Swappable上购买数字可穿戴设备。

NTR1-META运动鞋详情

NTR1-META鞋履的灵感源于变色龙的变色魔法。

AN1首席执行官Marco Staglianò表示：“我们所说的并不是随意的变革，而是最高级别的变革。这是从数字到实物奢侈品的革新。这些鞋履专为那些革命性的挑战者而设计，他们寻求在奢侈品与数字未来交融之际，发展和抢占其最前沿阵地。”

NTR1-Meta运动鞋将于2022年3月17日推出

NTR1-Meta将成为全球首款三合一phygital（实物x数字）意大利手工高端鞋履。

该NFT将于3月17日在NTR1-META官网推出。敬请访问Discord并加入社区，或关注Twitter以获取实时更新。

关于Swappable

Swappable是一个由TrustSwap组建的非同质化代币平台，TrustSwap是一个包罗万象的加密货币生态系统，覆盖去中心化金融的方方面面。TrustSwap锁定了超过45亿美元的总价值，而且有超过1.3万个项目使用其服务。在过去一年中，Swappable邀请了多位知名艺人和明星助力其拍卖活动。

关于AN1

AN1是一个一站式工作室，致力于设计、生产、众筹和交易超级时尚品，既有数字的，也有实物。这个独特的平台拥有一流的技术，例如首次鞋履发售(ISO)模块可借助AN1一流的设计和制造专长，为宣传、众筹、制造和分销其自身鞋履的任何人打造市场平台。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。