OVHcloud étoffe son éventail de solutions de stockage fichiers avec Enterprise File Storage, développé en collaboration avec NetApp

Pour accompagner la transformation digitale des entreprises en leur proposant un ensemble d’outils prêts à l’emploi, OVHcloud (Paris:OVH) conjugue son expertise de l’Infrastructure-as-a-Service à des solutions de Platform-as-a-Service. Cette accélération de l’intégration de technologies logicielles se concrétise avec la disponibilité du service Enterprise File Storage, construite en association avec NetApp, et qui combine le savoir-faire d’OVHcloud avec l’expertise en gestion de stockage cloud de NetApp.

OVHcloud enrichit son portefeuille de solutions de stockage fichiers dans le cloud avec une offre développée en collaboration avec NetApp, l’un des leaders mondiaux en la matière. L’offre Enterprise File Storage vise à accompagner les entreprises dans leur transition vers le cloud en répondant à leurs exigences de souveraineté, de performances et de résilience, tout en garantissant une intégration transparente à l’univers d’OVHcloud, à un tarif prédictible.

Enterprise File Storage s’adresse aux entreprises dotées d’applications aux exigences opérationnelles fortes et nécessitant un service de stockage de fichiers à haute disponibilité. Le service est adapté à différents scénarios : des entreprises déjà sur le cloud souhaitant faciliter le partage de données d’entreprise depuis différentes applications hébergées sur des services OVHcloud, ou des entreprises exploitant déjà leur infrastructure on-premise NetApp cherchant à faire déborder leurs charges de travail ou à entamer leur migration vers le cloud.

Cette plateforme tout-en-un, basée sur la technologie de système de fichiers ONTAP de NetApp et entièrement managée par OVHcloud, offre une grande simplicité de mise en œuvre tout en permettant d’optimiser les coûts du stockage dans le cloud, d’augmenter les performances applicatives et de garantir la protection et la conformité des données. Avec Enterprise File Storage, l’accès aux données stockées est facilité, tandis que les clients bénéficient d’une plateforme flexible, évolutive, et performante (avec une capacité de stockage de 1 à 58 To par service). Le service Enterprise File Storage est ainsi adapté à de nombreux environnements et applications d’entreprise grâce au protocole NFS largement éprouvé sur le marché. Il offre des performances élevées (en termes d’IOPS et de débit) grâce aux technologies SSD couplées à des caches NVMe.

« Le cloud hybride est une priorité pour plus de 77% des clients de NetApp, et les services cloud de premier plan basés sur NetApp ONTAP sont essentiels à la réalisation de leurs projets, » déclare Peter Wüst, VP CTO WW Enterprise & Commercial Business chez NetApp. « Nous sommes heureux de voir OVHcloud faire le choix de NetApp comme partenaire technologique de confiance pour son service Enterprise File Storage. »

« Nous sommes heureux de collaborer avec un partenaire reconnu pour son expertise tel que NetApp afin d’aider nos clients à optimiser et tirer le meilleur de leurs données, en leur proposant une expérience unifiée à travers nos différentes solutions de stockage dans le cloud, » affirme Thierry Souche, CTO chez OVHcloud. « Nos clients ont désormais accès à des ressources de stockage hautement performantes et disponibles, bénéficiant de fonctionnalités clés du logiciel ONTAP, et entièrement managées par OVHcloud. »

Fort d’une expertise de plus de vingt ans dans les services d’infrastructures numériques, OVHcloud a développé un modèle industriel préservant la souveraineté technologique et opérationnelle de ses clients, tout en déployant des technologies respectueuses de l’environnement et des ressources. Conçues et développées dans les propres datacenters du groupe, l’ensemble des solutions OVHcloud garantissent une totale réversibilité des données dans un cadre immunisé contre toute loi extraterritoriale. L’infrastructure opérée par OVHcloud répond aux plus hauts standards de sécurité et de protection des données, grâce aux certifications ISO 27001 et hébergement des données de santé (HDS), tout en étant conforme au RGPD. À l’instar de l’ensemble des solutions du leader européen du cloud, Enterprise File Storage offre un ratio prix/performances unique sur le marché, et permet de conserver le contrôle sur sa stratégie cloud en proposant une tarification prédictible et le choix de la localisation des données. Enfin, NetApp étant un standard sur le marché, Enterprise File Storage assure aux entreprises de n’être soumis à aucun lock-in technologique ainsi qu’une continuité de leur activité en dehors d’un environnement OVHcloud.

Enterprise File Storage est d’ores et déjà disponible dans les centres de données de Roubaix (France), et Francfort (Allemagne). La solution sera déployée à très court terme dans le datacenter de Beauharnois (Canada), puis d’autres géographies suivront.

À propos de NetApp

NetApp est une entreprise globale spécialisée dans les logiciels et axée sur le Cloud et les données qui aide ses clients à valoriser pleinement leurs données dans un contexte de transformation digitale accélérée. Elle fournit des systèmes, des logiciels et des services Cloud qui leur permettent d'exécuter leurs applications de manière optimale du data center au Cloud, qu'ils les développent dans le Cloud, les migrent vers le Cloud ou créent leur propre expérience de type Cloud sur site. Avec ses solutions qui s'exécutent dans des environnements diversifiés, NetApp aide les entreprises à construire leur propre Data Fabric et à fournir les données, les applications et les services adaptés aux bonnes personnes, au bon moment et en toute sécurité. Pour plus d'informations, consultez www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook ou Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques présentes sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

À propos d’OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.