Intelsat déploiera la connectivité 3G et 4G dans le huitième pays le plus vaste d'Afrique

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur du plus grand réseau terrestre et satellitaire intégré au monde et fournisseur de premier plan de connectivité en vol (CEV), a été choisi par Orange Mali SA pour déployer les 3G et 4G dans les zones difficiles à atteindre du huitième plus grand pays d'Afrique.

Cet accord constitue une première en Afrique de l'Ouest francophone et vise le déploiement efficace de réseaux 4G par satellite, cette solution étant considérée comme optimale vu la superficie du pays et la logistique requise.

Orange Mali est le principal opérateur de réseau mobile au Mali. Il s'est vu décerner deux prestigieuses récompenses par OOKLA (test mondial de vitesse de connexion) en étant désigné « réseau mobile le plus rapide d'Afrique de l'Ouest » et « fournisseur d'accès Internet le plus rapide du Mali ».

« Intelsat a pour mission de fournir une connectivité de haute qualité digne de confiance aux utilisateurs du monde entier, où qu'ils résident », a déclaré le directeur général d'Intelsat et vice-président de la division « Réseaux », Brian Jakins. « Pour les personnes qui se trouvent dans des lieux ruraux et éloignés, disposer d'une connectivité sûre et fiable revêt un niveau d'importance supérieur. L'équipe d'Intelsat a établi un partenariat avec Orange Mali pour les aider à résoudre leur grave problème de connectivité, dans un pays où la qualité des infrastructures terrestres laisse parfois à désirer. »

« Du point de vue économique et de la faisabilité, les communications satellitaires conviennent parfaitement au déploiement des couvertures 3G et 4G dans un pays comme le nôtre », a indiqué Moussa Yaro, directeur technique d'Orange Mali. « La réputation de leader innovant du marché capable de fournir une couverture homogène dans certaines des zones les plus reculées du monde d'Intelsat, ainsi que notre excellente relation de travail actuelle avec l'entreprise en font la solution idéale pour que nos besoins soient satisfaits. »

