Club Vita et Longitude Exchange, La Nouvelle Plateforme Numérique Du Marché De La Longévité, Annoncent Une Nouvelle Collaboration

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Club Vita, un chef de file international de l’analyse de la longévité, et Longitude Exchange, le nouveau marché numérique pour négocier les risques de longévité et de mortalité, ont annoncé aujourd’hui leur collaboration en vue d’améliorer l’efficacité et la transparence du marché de transfert du risque de longévité.

Les deux sociétés coopèrent pour intégrer les services de pointe en classification du risque de longévité de Club Vita à la plateforme numérique de Longitude Exchange, permettant ainsi aux preneurs de risques et aux cédants de concevoir des instruments dérivés liés au risque de longévité convenant spécifiquement à leurs besoins tout en encourageant la création d’un marché secondaire liquide.

« Nous sommes très heureux d’assister au lancement de Longitude Exchange, a déclaré Douglas Anderson, fondateur et chef visionnaire de Club Vita, étant donné la croissance rapide attendue du volume de transaction en transfert des risques liés aux régimes de retraite au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada au cours des prochaines années. Nous avons longtemps cru qu’une façon efficace de paramétrer et négocier le risque de longévité deviendrait essentielle pour accroître la capacité du marché. Elle sera cruciale pour permettre à un plus grand nombre de régimes de retraite et d’assureurs de transférer et de gérer leur risque de longévité, et ultimement d’améliorer la sécurité financière des retraités partout dans le monde. Nous constatons aujourd’hui une forte demande de transferts du risque de longévité et un intérêt grandissant à l’égard des aspects paramétriques pour structurer les contrats. »

« Pour fonctionner, tout marché a besoin d’une unité de mesure – et le marché de la longévité n’est pas différent, a ajouté Avery Michaelson, fondateur de Longitude Exchange. Avec les systèmes de classification mis au point par Club Vita pour paramétrer le risque de tendance de longévité pour les passifs des régimes de retraite et des rentes collectives, nous pouvons permettre aux participants du marché de négocier dans une devise commune, d’apparier efficacement les acheteurs et les vendeurs et d’encourager les marchés secondaires en intéressant un large éventail de preneurs de risque. »

« L’expérience de Longitude Exchange en montage de transactions en transfert du risque de longévité fondées sur un indice pour les assureurs et son investissement dans la nouvelle technologie semblent un mariage parfait avec nos connaissances en matière de longévité fondées sur des données, a ajouté M. Anderson. Nous sommes impatients de commencer. »

À propos de Longitude Exchange

Longitude Exchange est un marché numérique dédié exclusivement à la négociation du risque de longévité. Nous assurons la liaison entre les acheteurs de couverture et les investisseurs sur une plateforme optimisée pour transférer le risque de longévité dans un format fondé sur un indice. Notre plateforme aménagée à cet effet offre l’efficacité opérationnelle et une plus grande liquidité pour un marché où la demande de capitaux est croissante. Elle comporte des outils pour analyser les aspects actuariels et financiers des transactions liées au risque de longévité qui simplifient le processus de couverture et d’investissement. Longitude Exchange offre une plus grande capacité, une exécution plus rapide et de meilleurs prix sur le marché du risque de longévité. Nous transformons le risque de longévité en catégorie d’actifs.

Longitude Exchange a été créée à l’issue d’un partenariat entre Longitude Solutions, une société de services-conseils sur les opérations possédant une expertise en gestion du risque de longévité, et VB Risk Advisory, une société de services-conseils constituée d’un groupe sélectionné de conseillers quantitatifs expérimentés possédant une expertise en science actuarielle et en développement de technologies.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://longitude.exchange et suivre Longitude Exchange sur LinkedIn.

À propos de Club Vita :

La mission de Club Vita est d’améliorer le bien-être financier des personnes plus âgées en favorisant la prise de conscience du risque de longévité et en rendant sa gestion transparente et efficace.

Nous travaillons principalement avec des régimes de retraite au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. En leur nom, nous facilitons l’accumulation et la mise en commun des données sous-jacentes aux tendances de longévité des retraités recevant une prestation de retraite. Les régimes de retraite des membres du club et leurs conseillers utilisent nos analyses pour comprendre les tendances émergentes de longévité, pour prendre des décisions stratégiques plus éclairées et pour intégrer les meilleures pratiques de gestion des risques dans le cadre de leur gouvernance. Nous soutenons également les institutions financières qui gèrent le risque de longévité : assureurs, réassureurs et gestionnaires d’actifs, en les aidant à proposer des produits attrayants de protection contre le risque de longévité d’une manière efficace et basée sur la technologie. Notre communauté actuelle comprend 400 régimes de retraite, 7 firmes de services-conseils en matière de régime de retraite et 25 (ré)assureurs. Au sein de nos trois clubs, nous suivons les schémas de survie d’une population diversifiée de plus de cinq millions de personnes bénéficiant d’un régime de retraite lié à leur emploi.

Club Vita a été fondée au Royaume-Uni en 2008. Nos systèmes et processus ont été conçus par une équipe multidisciplinaire, animée par la même passion : « faire parler les données » en combinant la technologie moderne et les techniques statistiques. Après un lancement réussi au Royaume-Uni, nous avons continué à créer des communautés semblables au Canada (2015) et aux États-Unis (2019).

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.clubvita.net et suivre Club Vita sur LinkedIn.