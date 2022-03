Services financiers Innovation CIBC offre une facilité d’emprunt de 150 millions de dollars à VTS pour accélérer sa croissance

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a le plaisir d’annoncer la conclusion de l’entente principale liée à un financement syndiqué de 150 M$ pour VTS, un fournisseur de logiciels destinés à l’immobilier commercial de premier plan établi à New York. VTS utilisera le capital pour accélérer les investissements dans sa feuille de route stratégique liée aux produits, les fusions et acquisitions et son expansion sur les marchés mondiaux.

Le logiciel de location et de gestion d’actifs de VTS offre aux propriétaires et aux courtiers un guichet unique pour faire le suivi de tous leurs baux, actifs et locataires au moyen d’une plateforme facile à utiliser et intuitive qui permet aux professionnels de l’immobilier commercial de travailler plus intelligemment, et non plus fort.

« La plateforme de VTS fait bénéficier le secteur de l’immobilier commercial d’une innovation en leur permettant de tirer parti de connaissances essentielles et de capacités de production de rapports », a déclaré Caroline Tkatschow, directrice en chef, Services financiers Innovation CIBC, à New York. « Nous sommes heureux de travailler avec l’équipe de direction de VTS et de soutenir la croissance continue de l’entreprise à l’échelle nationale et mondiale. »

VTS a été fondée par des professionnels de l’immobilier qui ont connu les défis avec lesquels les propriétaires et les courtiers d’aujourd’hui sont aux prises. Plus de 45 000 courtiers et gestionnaires d’actifs partout dans le monde font confiance à la plateforme pour gérer des immeubles commerciaux dont la superficie totalise plus de 12 milliards de pieds carrés.

« L’équipe de Services financiers Innovation CIBC a offert un soutien incroyable à notre équipe de VTS alors que nous continuons de faire croître notre entreprise », a affirmé Bob Bies, chef des finances de VTS. « Nous lui sommes reconnaissants de cette aide, qui nous permettra de mettre en œuvre nos plans de croissance immédiate sur le marché et d’accélérer des initiatives liées à nos produits. »

VTS bénéficie également du soutien d’Insight Partners, d’OpenView, de Trinity et de Bessemer Venture Partners, entre autres.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans certains marchés européens.

À propos de la VTS

VTS est une plateforme de premier plan dans le domaine de la location, du marketing, de la gestion d’actifs et de l’expérience des locataires du secteur de l’immobilier commercial. Grâce à elle, le secteur peut conclure des ententes, et les données en temps réel prennent vie. La plateforme de VTS regroupe la plus importante source de données de première partie du secteur. Elle présente des renseignements en temps réel qui favorisent la prise de décisions et l’établissement de relations plus rapidement et de façon plus éclairée tout au long de la durée de l’entente et du cycle de vie des actifs. VTS Data, le seul ensemble de données prévisionnelles du secteur, et VTS Market and Marketplace, la première solution de marketing en ligne intégrée du secteur, offrent aux propriétaires, aux courtiers et aux locataires une visibilité inégalée des données sur le marché en temps réel et la connectivité directe nécessaire pour conclure des ententes avec plus de rapidité et des renseignements plus étoffés à chaque étape du cycle de planification, de marketing, de location et de gestion d’actifs. VTS Rise est la solution d’expérience des locataires la plus complète du secteur. Elle offre aux occupants, aux responsables du fonctionnement des immeubles et aux visiteurs une expérience immersive fondée sur la technologie. Plus de 60 % des bureaux de catégorie A aux États-Unis et 12 milliards de pieds carrés d’immeubles de bureaux, de commerces de détail et d’immeubles industriels à l’échelle mondiale sont gérés à l’aide de la plateforme de VTS. La base d’utilisateurs de VTS comprend plus de 45 000 professionnels de l’immobilier commercial, y compris des chefs de file respectés du secteur comme Blackstone, Brookfield Properties, LaSalle Investment Management, Hines, Boston Properties, Oxford Properties, JLL et CBRE. Pour en savoir plus sur VTS et pour voir nos postes vacants, consultez le site www.vts.com.

