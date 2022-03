Slate Asset Management annonce l'acquisition d'un portefeuille constitué de deux actifs immobiliers essentiels en Norvège, pour une valeur d'environ 120 millions de NOK

LONDRES ET FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Slate Asset Management (« Slate »), une plateforme mondiale d’investissements alternatifs orientée vers l’immobilier, annonce aujourd'hui l'acquisition de deux actifs immobiliers essentiels en Norvège, pour une valeur d'environ 120 millions de NOK. Cette transaction vient renforcer l'exposition de la Société aux actifs immobiliers essentiels de grande qualité en Europe et asseoir sa présence en Norvège, suite à l'acquisition initiale par Slate d'un premier portefeuille d'actifs immobiliers essentiels d'un milliard de NOK dans la région, en décembre 2021.

Avantageusement situés, ces actifs se trouvent à proximité immédiate d'Oslo, la capitale de la Norvège. Près de 95% des revenus du portefeuille sont assurés par des prestataires de biens et services essentiels, plus de 85% du loyer de base du portefeuille étant généré par NorgesGruppen, un locataire d'épicerie de classe A. Le portefeuille est idéalement placé pour dégager des flux de trésorerie sécurisés à long terme, tout en offrant une protection contre l'inflation grâce à des locations liées à l'IPC.

En coopération avec les locataires de ces actifs, Slate a identifié différentes opportunités d'optimisation et de modernisation qui permettront de réaliser une croissance supplémentaire et d'accroître le potentiel de chiffre d'affaires dans ces lieux, notamment au travers d'investissements dans une infrastructure plus durable, par exemple des stations de recharge pour les véhicules électriques.

« L'immobilier essentiel continue à démontrer sa résilience et sa capacité à assurer une solide performance, quelles que soient les conditions du marché. Nous sommes ravis d'augmenter notre exposition à cette catégorie d'actifs au travers de ces acquisitions, tout en renforçant notre présence sur l'une des économies les plus solides d'Europe, » déclare Brady Welch, Associé fondateur de Slate Asset Management. « Ces actifs bien situés, de grande qualité et performants sont étayés par l'un des prestataires de biens essentiels le plus florissant de Norvège. Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec nos partenaires locataires afin d'octroyer à ces propriétés davantage de modernité, de durabilité et de résilience pour de nombreuses années. »

Slate s'emploie activement à acquérir des actifs immobiliers essentiels en Europe depuis 2016. La stratégie de la Société en matière d'immobilier essentiel en Europe est axée sur des actifs stabilisés, gages de bons rendements et essentiels pour la chaîne logistique, appuyés par des locataires de premier rang, tels que des épiceries et d'autres prestataires de biens de consommation essentiels, et des entrepôts et centres logistiques affiliés.

Schjødt, CBRE, BER, ainsi que KPMG Norvège sont intervenus en qualité de conseillers dans le cadre de cette transaction qui devrait se conclure en mars 2022.

À propos de Slate Asset Management

Slate Asset Management est une plateforme mondiale d'investissements alternatifs axée sur l’immobilier. Nous nous concentrons sur les fondamentaux dans le but de créer de la valeur à long terme pour nos investisseurs et nos partenaires. La plateforme de Slate couvre une gamme de stratégies d'investissement orientée vers l'immobilier et les infrastructures, notamment des investissements opportunistes, à valeur ajoutée, fondamentaux et dans la dette. Nous sommes soutenus par des personnes exceptionnelles et des capitaux flexibles nous permettant de générer et d'exécuter un large éventail d'opportunités d'investissement. Veuillez consulter le site slateam.com pour de plus amples renseignements.

