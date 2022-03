Slate Asset Management rileva un portafoglio di due beni immobiliari essenziali in Norvegia per circa 120 milioni di corone norvegesi

LONDRA e FRANCOFORTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Slate Asset Management ("Slate”), una piattaforma globale di investimenti alternativi incentrata su beni immobiliari, ha annunciato oggi l'acquisizione di due beni immobiliari essenziali in Norvegia per circa 120 milioni di corone norvegesi. Questa transazione aumenta ulteriormente l'esposizione della società a beni immobiliari essenziali di alta qualità in Europa ed amplia la presenza di Slate in Norvegia a seguito dell'acquisizione iniziale di un portafoglio di beni immobili del valore di 1 miliardo di corone norvegesi nella regione nel dicembre 2021.

I beni sono ben situati in prossimità di Oslo, la capitale norvegese. Circa il 95% del reddito del portafoglio è assicurato da fornitori di beni e servizi essenziali, con oltre l'85% dell'affitto base del portafoglio generato da NorgesGruppen, un prestigioso negozio di alimentari leader del mercato. Il portafoglio è ben posizionato per fornire flussi di cassa sicuri a lungo termine, oltre a una protezione dall'inflazione con locazioni legate all'IPC (Indice dei prezzi al consumo).

Slate ha identificato diverse opportunità di ottimizzazione e modernizzazione in collaborazione con i locatari del portafoglio per realizzare miglioramenti e incrementare il potenziale economico nelle ubicazioni delle proprietà immobiliari, compresi investimenti in infrastrutture più sostenibili, come stazioni di ricarica per veicoli elettrici.

“ I beni immobili essenziali continuano a dimostrare la loro resilienza e la capacità di prestazioni in tutte le condizioni di mercato, e siamo lieti di aumentare la nostra esposizione a questa classe immobiliare attraverso queste acquisizioni, aumentando nel contempo la nostra presenza in una delle economie più forti d'Europa”, ha spiegato Brady Welch, Founding Partner di Slate Asset Management. “ Si tratta di proprietà di alta qualità, in ottime posizioni e con ottime prestazioni, sostenute da uno dei fornitori di beni essenziali più solidi e in più rapida crescita della Norvegia. Guardiamo con aspettativa alla stretta collaborazione con i nostri partner locatari per rendere queste proprietà ancora più moderne, sostenibili e resilienti per anni a venire”.

Slate è impegnata ad acquistare beni immobiliari essenziali in Europa dal 2016. La European Essential Real Estate Strategy dell'azienda è incentrata su beni stabilizzati e lucrativi critici alla catena di fornitura con locatari dalla elevata qualità del credito, come rivenditori di alimentari e fornitori di altri beni di consumo essenziali, beni sanitari, magazzini e centri logistici affiliati.

Schjødt, CBRE, BER e KPMG Norway sono stati i consulenti di Slate per questa operazione, che si prevede verrà ultimata nel marzo 2022.

Informazioni su Slate Asset Management

Slate Asset Management è una piattaforma globale di investimenti alternativi focalizzata sul settore immobiliare. Ci concentriamo sugli elementi fondamentali nell'obiettivo di creare valore a lungo termine per investitori e partner. La piattaforma di Slate abbraccia una gamma di strategie di investimento immobiliare e infrastrutturale, tra cui investimenti opportunistici, a valore aggiunto, core plus e nel debito. Siamo supportati da persone eccezionali e da un capitale flessibile che ci permettono di creare ed eseguire una vasta serie di interessanti opportunità di investimento. Per ulteriori informazioni visitare il sito slateam.com.

