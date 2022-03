Slate Asset Management verwerft een portefeuille van twee essentiële onroerendgoedactiva in Noorwegen voor ongeveer 120 miljoen NOK

LONDEN & FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Slate Asset Management ('Slate'), een wereldwijd platform voor alternatieve investeringen gericht op reële activa, heeft vandaag de overname aangekondigd van twee essentiële onroerendgoedactiva in Noorwegen voor ongeveer 120 miljoen NOK. Deze transactie vergroot de blootstelling van het bedrijf aan essentiële vastgoedactiva van hoge kwaliteit in Europa en verdiept de aanwezigheid van Slate in Noorwegen na de inaugurele acquisitie van de essentiële vastgoedportefeuille van NOK 1 miljard in de regio in december 2021.

De activa zijn goed gelegen in de nabijheid van de Noorse hoofdstad Oslo. Ongeveer 95% van het inkomen van de portefeuille wordt veiliggesteld door essentiële goederen- en dienstverleners, waarbij meer dan 85% van de basishuur van de portefeuille wordt gegenereerd door NorgesGruppen, een marktleidende huurder van klasse A supermarkten. De portefeuille is goed gepositioneerd om op lange termijn gedekte kasstromen te bieden, evenals bescherming tegen inflatie met CPI-gekoppelde leases.

Slate heeft in samenwerking met de huurders van de portefeuille een aantal optimalisatie- en moderniseringsmogelijkheden geïdentificeerd om op deze activalocaties extra opwaarts potentieel te realiseren en het omzetpotentieel ervan te vergroten, waaronder investeringen in duurzamere infrastructuur, zoals EV-laadstations.

" Essentieel onroerend goed blijft zijn veerkracht en vermogen om onder alle marktomstandigheden te presteren aantonen, en we zijn verheugd onze blootstelling aan deze activaklasse te vergroten door middel van deze acquisities en tegelijkertijd onze aanwezigheid in een van Europa's sterkste economieën op te schalen," aldus Brady Welch, oprichtende partner bij Slate Asset Management. “ Dit zijn hoogwaardige, goed gelegen en goed presterende activa, ondersteund door een van de sterkste en snelst groeiende leveranciers van essentiële goederen in Noorwegen. We kijken ernaar uit om hand in hand samen te werken met onze huurderspartners om deze panden de komende jaren nog moderner, duurzamer en veerkrachtiger te maken.”

Slate is sinds 2016 actief bezig met het verwerven van essentiële onroerendgoedactiva in Europa. De European Essential Real Estate Strategy van het bedrijf is gericht op gestabiliseerde, contant geld opleverende activa die essentieel zijn voor de toeleveringsketen met huurders van hoge kredietkwaliteit, zoals leveranciers van kruidenierswaren en andere essentiële consumptiegoederen, gezondheidszorgactiva en gelieerde magazijnen en logistieke centra.

Slate werd geadviseerd door Schjødt, CBRE, BER en KPMG Noorwegen over deze transactie, die naar verwachting in maart 2022 wordt afgerond.

Over Slate Asset Management

Slate Asset Management is een wereldwijd platform voor alternatieve investeringen gericht op vastgoed. We richten ons op grondbeginselen met als doel het creëren van waarde op lange termijn voor onze investeerders en partners. Het platform van Slate omvat een reeks beleggingsstrategieën voor onroerend goed en infrastructuur, waaronder opportunistische, waardetoevoegende, kernplus- en schuldinvesteringen. We worden ondersteund door uitzonderlijke mensen en flexibel kapitaal, waardoor we een breed scala aan aantrekkelijke investeringsmogelijkheden kunnen opstarten en uitvoeren. Ga naar slateam.com voor meer informatie.

