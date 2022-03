Biognosys lance une suite élargie de plateformes protéomiques pour soutenir la recherche et le développement de médicaments

TrueDiscovery™ | TrueTarget™ | TrueSignature™ - Transformative Insights from Discovery to Clinic.

TrueDiscovery™ | TrueTarget™ | TrueSignature™ - Transformative Insights from Discovery to Clinic.

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Biognosys, un leader des solutions protéomiques de nouvelle génération pour la découverte et le développement de médicaments, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa gamme élargie de plateformes protéomiques qui fournissent aux clients des secteurs pharmaceutique et diagnostique, des connaissances biologiques approfondies sur l'ensemble de la filière R&D, allant des premiers stades de la découverte au milieu clinique.

Biognosys propose une grande gamme de services de recherche contractuelle en spectrométrie de masse protéomique depuis plus d'une décennie. En organisant et en élargissant son portefeuille d'applications de recherche dans le cadre de trois plateformes exclusives - TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ - Biognosys permet désormais à ses clients biopharmaceutiques d'intégrer plus facilement de multiples solutions protéomiques complémentaires dans l'ensemble de leur pipeline de découverte de médicaments et de développement clinique.

TrueSignature représente une amélioration importante du portefeuille de l'entreprise. Grâce à cette plateforme, Biognosys développe et exploite des panels personnalisables de biomarqueurs protéomiques de précision. TrueDiscovery et TrueTarget reposent sur les offres clés existantes de Biognosys en matière de découverte de biomarqueurs et d'identification de cibles de médicaments, respectivement.

Kristina Beeler, PhD, directeur des affaires de Biognosys, déclare : « En consolidant et en étendant nos applications de recherche dans les plateformes protéomiques TrueDiscovery, TrueTarget et TrueSignature, nous fournissons à nos collaborateurs et à nos clients de manière unique avec des connaissances transformatrices pour stimuler leur parcours de recherche et de développement, allant de la découverte au milieu clinique ».

Karel Novy, PhD, COO de Biognosys, signale : « Le lancement des plateformes TrueDiscovery, TrueTarget et TrueSignature témoigne de notre engagement à fournir aux clients des solutions de spectrométrie de masse de haute qualité, applicables et transférables à chaque étape du développement d'un médicament ».

TrueDiscovery : informations biologiques impartiales à partir de tissus et de biofluides

La plateforme TrueDiscovery de Biognosys fournit une approche intégrée protéomique pour le profilage biologique des maladies, les études portant sur les mécanismes d'action et la découverte de nouveaux biomarqueurs.

TrueDiscovery est alimentée par Hyper Reaction Monitoring (HRM) à spectrométrie de masse, une technologie de pointe pour la quantification des protéines basée sur l'acquisition indépendante des données (DIA), co-inventée et brevetée par Biognosys.

TrueDiscovery est la seule plateforme protéomique à la recherche du protéome complet pour quantifier des milliers de protéines parmi les plus pertinentes, notamment un nombre illimité de protéoformes. La plateforme atteint une intensité allant jusqu'à 13 000 protéines dans les tissus et 5 000 protéines dans les biofluides, et analyse les dizaines de milliers de points de données au niveau peptidique pour une spécificité accrue. Les données générées sont très reproductibles et facilement transférables aux essais cliniques. Les études utilisant TrueDiscovery sont réalisées dans les laboratoires de Biognosys, certifiés conformes aux principes de BPC et de BPL. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Web truediscovery.bio.

TrueTarget : identification et validation de nouvelles cibles médicamenteuses

La plateforme protéomique TrueTarget de Biognosys répond aux enjeux les plus pressants de la découverte précoce de médicaments : l'identification et la validation des cibles. En identifiant les effets de liaison ciblée et hors cible à travers le protéome, TrueTarget peut aider à accélérer et à réduire les risques lors des premiers stades de développement des médicaments.

TrueTarget est alimentée par la spectrométrie de masse couplée à la protéolyse limitée (LiP-MS), une technologie chimioprotéomique brevetée, co-développée par Biognosys. TrueTarget est le seul outil permettant d'examiner les changements structurels à travers le protéome complet grâce une résolution peptidique qui fournit des informations uniques sur la liaison des composés et l'identification des cibles. La plateforme permet d'élucider les mécanismes d'action et aussi de faire ressortir des toxicités inattendues. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web truetarget.bio.

TrueSignature : panels personnalisés pour la quantification absolue des protéines

La plateforme TrueSignature de Biognosys offre des panels protéomiques personnalisables de haute précision pour les lectures pharmacodynamiques et le suivi des biomarqueurs cliniques, ce qui représente un ajout important aux services de découverte protéomique de l'entreprise.

La spectrométrie de masse, avec suivi des réactions en parallèle, alimente la plateforme, permettant une personnalisation complète et une indépendance par rapport à la reconnaissance par affinité des réactifs à leur disponibilité. Les panels TrueSignature offrent un niveau de multiplexage sans précédent, permettant la quantification absolue simultanée allant jusqu'à 100 protéines avec un débit de pointe.

Les panels TrueSignature peuvent être développés en quelques semaines et sont disponibles à la fois comme solution autonome et comme solution intégrée, où les résultats des études TrueDiscovery guident le choix des protéines dans les panels personnalisés. Cette plateforme a été développée grâce à une série de projets pilotes fructueux avec de nombreux collaborateurs et a déjà été déployée dans le cadre d'essais cliniques. L'offre TrueSignature sera disponible prochainement en vertu des BPL et des BPC. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web truesignature.bio.

À propos de Biognosys

Biognosys est un leader de la protéomique de nouvelle génération, qui se consacre à la transformation des sciences de la vie en innovant et en développant une technologie et des solutions protéomiques de pointe, et en les mettant largement à la disposition des chercheurs en pharmacie et en biotechnologie, et des spécialistes en protéomique. La société propose un portefeuille polyvalent de services, de logiciels et de kits protéomiques exclusifs, notamment les plateformes TrueDiscovery™, TrueTarget™ et TrueSignature™ et le logiciel phare Spectronaut™. Ces solutions fournissent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et pour tous les types d'échantillons. Les technologies uniques et brevetées de Biognosys utilisent la spectrométrie de masse en haute résolution pour quantifier des milliers de protéines grâce à des milliers d'échantillons bénéficiant d'une précision, d'une profondeur et d'un débit à la pointe du secteur. Grâce à des analyses de données avancées, Biognosys transforme les données en informations exploitables par la R&D et la recherche clinique. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web biognosys.com.

