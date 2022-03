TotalEnergies investit dans la gestion forestière responsable en Asie du Sud-Est

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) annonce sa participation à hauteur de 50 millions de dollars au fonds « Tropical Asia Forest Fund 2 » (TAFF2) géré par la société New Forests, dont l’objectif est d’investir dans des projets de plantations certifiées et de conservation de forêts primaires dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, incluant l’Indonésie, la Malaisie, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam.

L’investissement de TotalEnergies va contribuer significativement à l’objectif de ce fonds de constituer un portefeuille diversifié de 6 à 8 actifs forestiers pour un investissement total de 300 millions de dollars.

L’acquisition, le développement et la gestion durable de ces actifs forestiers permettront également à TAFF 2 de contribuer directement à diverses filières économiques comme le bois d’œuvre, le caoutchouc, les crédits carbone avec co-bénéfices, en renforçant ainsi les chaînes de valeur locales.

L'accent sera mis sur les activités à fort bénéfice environnemental et social, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). Tous les investissements seront gérés dans le respect des standards de performance de l’International Finance Corporation (IFC) et des standards développés par les labels internationaux de certification forestière tels que le Forest Stewardship Council (FSC) et le programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).

In fine, ces actifs forestiers ainsi développés permettront de :

créer des emplois locaux ;

favoriser le développement économique des communautés locales, notamment grâce à des programmes destinés aux producteurs artisanaux ;

renforcer les corridors de biodiversité ;

protéger les forêts primaires.

« Nous sommes ravis de soutenir le premier round du fonds TAFF2 dont les activités nous permettent d’étendre notre présence en Asie et de diversifier notre portefeuille de puits naturels de carbone », a déclaré Adrien Henry, directeur général Nature Based Solutions chez TotalEnergies. « L'ambition climatique de TotalEnergies repose sur un panel d'actions tangibles, visant d'abord à éviter puis à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et enfin à compenser les émissions résiduelles. »

« L'Asie est au cœur des transformations économiques et de durabilité du XXIe siècle. Elle a un rôle majeur à jouer afin que sa croissance ait des retombées positives en matière de climat, de préservation de la nature, et de développement durable. Nous apprécions le rôle que TotalEnergies a joué en aidant à augmenter les investissements dans la structure de financement mixte afin de mobiliser plus de capitaux vers des projets à forts impacts environnementaux et sociaux, » a déclaré David Brand, Directeur général de New Forests.

À propos de TotalEnergies Nature Based Solutions

Dans le cadre de son ambition climat et en complément des actions prioritaires d’évitement et de réduction de ses émissions, TotalEnergies collabore avec de nombreux partenaires locaux à travers le monde afin de développer et de conserver des puits naturels de carbone, tout en contribuant à la préservation de leur biodiversité. Ces opérations suivent une approche long terme de développement économique durable et intégré des espaces avec les communautés locales. TotalEnergies projette d’y consacrer 100 millions de dollars par an afin de se constituer un portefeuille de projets capable de générer au moins 5 millions de tonnes de CO2e de crédits carbone par an d’ici à 2030. Ces crédits carbone seront utilisés après 2030 pour la compensation des émissions scope 1 & 2 de la Compagnie.

À propos de New Forests

New Forests est un gestionnaire d’investissement durable proposant des stratégies pionnières en sylviculture, gestion forestière et conservation depuis 2005. Basée à Sydney, la société gère un million d’hectares de forêts, terres arables et zones protégées dans la zone Asie-Pacifique et aux États-Unis.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105.000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

