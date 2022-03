La société L&T Technology Services (LTTS) a été sélectionnée en tant que Fournisseur privilégié d’ingénierie mondial par le groupe Airbus

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société non diversifiée leader mondiale dans le domaine des services d’ingénierie, a annoncé avoir été reconnue en tant que Fournisseur privilégié d’ingénierie mondial pour le géant de l’aérospatiale multinational européen Airbus, dans le cadre de son programme EMES3 (Engineering, Manufacturing Engineering and Services Strategic Suppliers), et qu’elle avait décroché un contrat pluriannuel.

Ce résultat fait suite à une évaluation approfondie par le groupe Airbus des capacités et de l’expertise de LTTS dans le domaine de l’ingénierie, de l’ingénierie de fabrication et des services client menée pendant une année. L’engagement couvre toutes les divisions, filiales et sociétés affiliées Airbus.

Avec la sélection EMES3, LTTS s’est engagée à long terme à fournir des technologies et des capacités d’ingénierie de premier ordre au groupe Airbus. LTTS a également intensifié ses opérations dans les emplacements géographiques clés d’Airbus, notamment à Toulouse, qui est en passe de devenir le principal Centre d’excellence (CdE) en R&D, servant le vaste portefeuille de clients de l’aérospatiale de LTTS, avec le solide vivier de talents de plus de 17 000 ingénieurs de LTTS basés en Inde et qui mobilisent une expertise conventionnelle et numérique.

LTTS est un fournisseur stratégique auprès d’Airbus global et de sa filiale indienne depuis plus de dix ans, fournissant des services d’ingénierie sur des marchés verticaux tels que l’ingénierie, l’avionique et le numérique.

L’année dernière, LTTS a été également sélectionnée par Airbus pour fournir des solutions de technologie et d’ingénierie numérique pour la plateforme Skywise d’Airbus dans le cadre du « Skywise Partner Program ». Dans le cadre de ce programme, LTTS soutient la clientèle mondiale de compagnies aériennes d’Airbus.

Les offres de LTTS au secteur de l’aérospatiale englobent une large gamme de services tels que la conception de structures et de systèmes aéronautiques, l’ingénierie de fabrication, l’avionique et le développement de logiciels, la conception de moteurs d’avion, les solutions ATM et les solutions pour compagnies aériennes et services de maintenance et d’entretien exploitant son portefeuille de solutions numériques qui répond aux besoins de toutes les phases du cycle de vie des avions.

Amit Chadha, PDG et directeur général de L&T Technology Services, a déclaré, « Le groupe Airbus est notre client estimé avec lequel nous entretenons une relation longue de dix ans, renforcée maintenant par notre sélection en tant que fournisseur EMES3. Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés et nous nous réjouissons à l’idée de #EngineeringTheChange pour Airbus et son écosystème. Cette toute dernière sélection est un véritable reflet de l’engagement de LTTS en tant qu’entreprise axée sur la technologie avec un solide ADN d’ingénierie provenant du groupe L&T. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 décembre 2021, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 20 100 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 79 laboratoires d’innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.ltts.com/

