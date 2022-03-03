Nexign與Vanrise攜手為通訊服務提供者打造端到端數位轉型生態系統

聖彼德堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為電信業提供BSS解決方案的主流國際供應商Nexign與OSS/BSS和協調解決方案的一流電信解決方案供應商Vanrise Solutions欣然宣佈建立合作夥伴關係，以支持通訊服務提供者(CSP)的轉型目標，協助他們透過整合式OSS/BSS解決方案獲得預期成果。

Nexign強大的BSS產品組合包括線上收費系統、計費和客戶管理解決方案，現在又增加了Vanrise在協調、工作流管理、訂單編排、網路庫存管理和服務資源調配方面的解決方案和經驗，能夠將CSP的策略願景轉化為事實。這種整合式產品旨在促進服務創新和快速上市時間(TTM)，為此而採用的動態解決方案架構可支援新科技和網路基礎設施升級，並確保可擴充性、業務敏捷性和與第三方系統的無縫整合，從而簡化業務互動。該組合產品使CSP能夠創造新的收入來源、提升客戶體驗、擴大用戶群，並在快速發展的新興科技和創新世界中保持領先地位，畢竟在這樣的世界中，時間就是金錢。

Nexign業務開發長Maxim Nartov表示：「我們相信，與Vanrise的合作將帶來產品組合之間的相乘效應，協助兩家公司滿足客戶需求，並為大規模轉型專案奠定堅實的基礎。」

Vanrise全球通路經理Dana El Bizri表示：「我們相信，共同願景是推動成功合作夥伴關係的關鍵支柱，這也是我們與Nexign合作的目標。我們相信，我們將憑藉相乘效應共同達到新的高度並取得實質性的業務成果，因為合併後的產品組合可為我們的目標市場提出獨特的價值主張。」

憑藉豐富的電信經驗、符合國際電信標準、敏捷營運，以及可以輕鬆達成複雜要求、保證順利部署，並承諾強大的性能、獨特的客戶旅程和策略性業務收益的動態軟體架構，兩家公司精誠合作，在非洲、亞洲和歐洲市場滿足通信服務提供者的業務需求。

Nexign是為17個國家的電信營運商提供BSS解決方案的主要供應商。公司專注於對CSP的IT系統進行現代化改造，以提高其獲利能力並縮短新產品的上市時間。 從事市場服務30多年來，Nexign創造出一套廣泛的科技解決方案來支援和維持電信營運商的轉型。從融合式BSS系統，到為從屬軟體精心設計的最佳化解決方案，Nexign的產品範圍十分廣泛。Nexign以其全面的方法重組電信業的各種流程，為客戶業務提供新動力並鼓勵創新。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司官網，並在Twitter、Facebook和LinkedIn上關注公司的最新動態。

Vanrise Solutions是OSS/BSS、互連與漫遊、收入保障、詐騙管理和網路監測領域首屈一指的電信解決方案提供商。Vanrise為營運商量身打造的解決方案產品組合代表了全方位的產品格局，旨在透過端到端自動化來簡化營運、促使日常工作流程最佳化、降低營運成本、保障收入、縮短新產品/服務上市時間並推動創新數位服務，引領邁向全面數位轉型。Vanrise以其在非洲、亞洲和歐洲的成功專案實施和50多個安裝專案而自豪。如欲瞭解更多資訊，請造訪公司網站，並在Twitter、Facebook和LinkedIn上關注Vanrise的最新動態。

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