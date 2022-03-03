Nexign与Vanrise携手为通信服务提供商打造端到端数字转型生态系统

圣彼得堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--面向电信行业提供BSS解决方案的主流国际供应商Nexign与OSS/BSS和协调解决方案的领先电信解决方案供应商Vanrise Solutions欣然宣布建立合作伙伴关系，以支持通信服务提供商(CSP)实现其转型目标，帮助其通过集成式OSS/BSS解决方案获得预期成果。

Nexign强大的BSS产品组合包括在线收费系统、计费和客户管理解决方案，现在又增加了Vanrise在协调、工作流管理、订单编排、网络库存管理和服务资源调配方面的解决方案和经验，能够将CSP的战略愿景转化为现实。这种集成式产品旨在促进服务创新和缩短快速上市时间(TTM)，为此而采用的动态解决方案框架支持新技术和网络基础设施升级，能够确保可扩展性、业务敏捷性和与第三方系统的无缝集成，从而简化业务交互。该组合产品使CSP能够创造新的收入来源、增强客户体验、扩大用户群，并在快速发展的新兴技术和创新世界中保持领先地位，毕竟在这样的世界中，时间就是金钱。

Nexign业务开发官Maxim Nartov表示：“我们相信，与Vanrise的合作将带来产品组合之间的协同效应，帮助两家公司满足客户需求，并为大规模转型项目奠定坚实的基础。”

Vanrise全球渠道经理Dana El Bizri表示：“我们相信，共同愿景是推动成功的合作伙伴关系的关键支柱，这也是我们与Nexign合作的目标。我们相信，我们将凭借协同效应共同达到新的高度并取得实质性的业务成果，因为合并后的产品组合向我们的目标市场提出了独特的价值主张。”

凭借丰富的电信经验、符合国际电信标准的合规性、敏捷运营，以及可以轻松实现复杂要求、保证顺利部署，并承诺强大的性能、独特的客户旅程和战略性业务收益的动态软件框架，两家公司精诚合作，在非洲、亚洲和欧洲市场满足通信服务提供商的业务需求。

Nexign是为17个国家的电信运营商提供BSS解决方案的主要供应商。公司专注于对CSP的IT系统进行现代化改造，以提高其盈利能力并缩短新产品的上市时间。 从事市场服务30多年来，Nexign创造了一套广泛的技术解决方案来支持和维持电信运营商的转型。从融合式BSS系统，到为从属软件精心设计的优化解决方案，Nexign的产品范围十分广泛。Nexign以其全面的方法重组电信行业的各种流程，为客户业务提供新动力并鼓励创新。如需了解更多信息，请访问公司官网，并在Twitter、Facebook和LinkedIn上关注公司的最新动态。

Vanrise Solutions是OSS/BSS、互连与漫游、收入保障、欺诈管理和网络监测领域的领先电信解决方案提供商。Vanrise为运营商量身定制的解决方案产品组合代表了全方位的产品格局，旨在通过端到端自动化来简化运营、优化日常工作流程、降低运营成本、保障收入、缩短新产品/服务上市时间并实现创新数字服务来引领全面数字化转型。Vanrise以其在非洲、亚洲和欧洲的成功项目实施和50多个安装项目而自豪。如需了解更多信息，请访问公司网站，并在Twitter、Facebook和LinkedIn上关注Vanrise的最新动态。

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