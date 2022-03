SINT PETERSBURG--(BUSINESS WIRE)--Nexign, een belangrijke internationale leverancier van BSS-oplossingen voor telecombedrijven, en Vanrise Solutions, een toonaangevende leverancier van telecomoplossingen voor OSS/BSS en bemiddeling oplossingen, kondigen met genoegen hun samenwerking aan om communications service providers (CSP’s) te ondersteunen in hun transformatiedoelen, waardoor ze de gewenste resultaten kunnen bereiken via een geïntegreerd aanbod van OSS/BSS-oplossingen.

Het sterke BSS-portfolio van Nexign, inclusief oplossingen voor online laadsysteem, facturering en klantenbeheer, is nu verrijkt met de oplossingen en ervaring van Vanrise op het gebied van bemiddeling, workflow beheer, orderorkestratie, netwerk voorraadbeheer en dienstverlening, wat de strategische visie van een CSP vertaalt in de realiteit. Het geïntegreerde aanbod is gericht op het bevorderen van service-innovatie en snelle time-to-market (TTM), mogelijk gemaakt door een dynamisch oplossingen raamwerk dat nieuwe technologieën en netwerk infrastructuur upgrades ondersteunt en schaalbaarheid, zakelijke wendbaarheid en naadloze integratie met systemen van derden garandeert voor gestroomlijnde zakelijke interacties. Het gecombineerde aanbod stelt CSP’s in staat nieuwe inkomstenstromen te genereren, de klantervaring te verbeteren, hun abonneebestand uit te breiden en de concurrentie voor te blijven in een snelle wereld van opkomende technologieën en innovaties, waar tijd echt geld is.

