Nexign et Vanrise s'unissent pour mettre en place un écosystème numérique transformationnel de bout en bout pour les fournisseurs de services de communication

SAINT-PÉTERSBOURG--(BUSINESS WIRE)--Nexign, un important fournisseur international de solutions BSS pour entreprises de télécommunications, et Vanrise Solutions, l'un des principaux fournisseurs de solutions OSS/BSS et de médiation en matière de télécommunications, sont ravis d'annoncer leur partenariat en vue d'accompagner les fournisseurs de services de communications (FSC) dans leurs objectifs de transformation, et de les aider à atteindre les résultats souhaités grâce à une offre de solutions OSS/BSS intégrées.

La solide gamme de BSS de Nexign, notamment le système de facturation en ligne, la facturation et les solutions de gestion de la clientèle, se trouve à présent enrichie par les solutions et l'expérience de Vanrise en matière de médiation, de gestion des flux de travail, de gestion des commandes et de l'inventaire du réseau, ainsi que de fourniture de services, permettant de concrétiser la vision stratégique d'un FSC. L'offre intégrée a pour but de favoriser l'innovation en matière de services et la rapidité de mise sur le marché (TTM ou Time-to-Market), en s'appuyant sur un cadre de solutions dynamiques qui prennent en charge les nouvelles technologies et les mises à niveau de l'infrastructure réseau et qui garantissent l'évolutivité, l'agilité commerciale et l'intégration transparente avec des systèmes tiers pour des interactions commerciales simplifiées. L'offre combinée permet aux FSC de dégager de nouvelles sources de revenus, de valoriser l'expérience client, d'élargir leur base d'abonnés et de devancer la concurrence dans un monde où les technologies émergentes et les innovations évoluent rapidement et où le temps devient une véritable ressource.

"Nous sommes persuadés que cette collaboration avec Vanrise apportera des synergies entre nos gammes de produits, et aidera les deux entreprises à satisfaire les demandes des clients et à créer une base solide pour des projets de transformation à grande échelle", a déclaré Maxim Nartov, BDO chez Nexign.

"Nous sommes convaincus qu'une vision commune est un facteur clé de la réussite des partenariats, et c'est ce que nous avons voulu réaliser avec Nexign. La synergie dont nous disposons nous permettra d'atteindre de nouveaux sommets et de dégager des résultats commerciaux substantiels, car notre gamme combinée offre des propositions de valeur uniques à nos marchés cibles", déclare Dana El Bizri, Global Channels Manager chez Vanrise.

Les deux entreprises se réjouissent de conjuguer leurs forces pour répondre aux attentes des FSC sur les marchés africain, asiatique et européen. Elles s'appuient sur leur solide expérience dans le domaine des télécommunications, sur leur respect des normes internationales en la matière, sur la souplesse de leurs opérations et sur un cadre logiciel dynamique qui simplifie les exigences complexes, garantit un déploiement sans faille et garantit des performances élevées, un parcours client unique et des gains commerciaux stratégiques.

Nexign est un important fournisseur de solutions BSS pour opérateurs télécoms à travers 17 pays. L'entreprise se consacre à la modernisation des systèmes informatiques des FSC afin de stimuler leur rentabilité et de raccourcir le TTM des nouveaux produits. Depuis plus de 30 ans sur le marché, Nexign a créé une vaste gamme de solutions technologiques afin d'accompagner et de soutenir la transformation des opérateurs télécoms. Les produits de Nexign vont des systèmes BSS convergents aux solutions d'optimisation élaborées pour les logiciels subordonnés. Nexign se distingue par son approche globale de la réorganisation de tous les types de processus dans l'industrie des télécommunications, qui permet de donner un nouvel élan à l'activité des clients et favorise les innovations. Pour plus de détails, veuillez consulter le site officiel site Web et abonnez-vous aux actualités de Nexign sur Twitter, Facebook, et LinkedIn.

Vanrise Solutions est un fournisseur leader de solutions de télécommunications en matière d'OSS/BSS, d'interconnexion et d'itinérance, de garantie de revenus, de gestion des fraudes et de surveillance des réseaux. Sa gamme de solutions personnalisées pour les opérateurs regroupe un ensemble complet de produits visant à simplifier les opérations grâce à une automatisation de bout en bout, à optimiser les flux de travail quotidiens, à réduire les coûts opérationnels, à garantir les revenus, à raccourcir le délai de mise sur le marché de nouveaux produits/services et à faciliter les services numériques innovants, contribuant ainsi à une transformation numérique complète. Vanrise peut se prévaloir de la réussite de ses projets et de plus de 50 installations en Afrique, en Asie et en Europe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site site Web et abonnez-vous aux nouvelles de Vanrise sur Twitter, Facebook, et LinkedIn.

