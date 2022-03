IVECO France renouvelle son partenariat avec Forsee Power pour la fourniture de batteries destinées à ses autobus électriques

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société ») (Paris:FORSE) l’expert français des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce le renouvellement de son partenariat avec IVECO France, acteur majeur du transport de personnes avec ses deux marques (IVECO BUS et HEULIEZ). Depuis 2013, les deux industriels collaborent pour le développement du transport public zéro émission ; plus de 600 autobus électriques circulent en France et en Europe.

Forsee Power fournit ainsi sa nouvelle génération de batteries haute énergie ZEN 42, proposant un gain de 20% d'énergie supplémentaire, ce qui permet au constructeur d’offrir au client jusqu'à 300 km d’autonomie pour un maximum de 460 kWh embarqués sur le modèle HEULIEZ GX 337 ELEC ou jusqu'à 5 passagers supplémentaires pour la même autonomie que la précédente génération ZEN 35. Elles présentent l’avantage d’être également parfaitement interchangeables.

Intégré à la gamme ZEN haute énergie, le ZEN 42 est un pack batterie à recharge de nuit pour les véhicules lourds tout électriques. Sa très bonne densité d’énergie de 147 Wh/kg permet aux véhicules de rouler toute la journée sans être rechargés. Le pack batterie ZEN 42 est un système modulaire de 42 kWh dont la conception mécanique a été optimisée pour une intégration sur le toit et à l’arrière du bus.

Un partenariat depuis 2013 qui hisse les deux industriels à des positions de leaders en Europe

Leader européen des systèmes de batteries pour autobus électriques, Forsee Power équipe les GX ELEC depuis 2013 et accompagne le constructeur dans l’électrification de l’ensemble de ses autobus en Europe. IVECO France, avec sa marque HEULIEZ est aujourd’hui leader sur le segment des autobus électriques en France avec 44 % de part de marché. Ses bus circulent dans plus de 20 villes françaises.

Les différents modèles proposés ont également conquis de nombreuses villes européennes parmi lesquelles Ingelheim en Allemagne, Groningen et Utrecht aux Pays-Bas ou encore Trondheim en Norvège.

La gamme électrique du constructeur est disponible en 4 longueurs de 9,5 m ; 10,7 m ; 12 m et 18 m. Elle est commercialisée sous la dénomination GX ELEC HEULIEZ en France et IVECO E-WAY à l’international. Selon les besoins de villes et des parcours, les autobus intègrent les technologies de haute puissance et haute énergie de Forsee Power afin d’assurer une journée en complète autonomie ou la charge rapide sur le trajet.

Un record d’autonomie, réalisé à l’initiative de l’entreprise Verkerhrsbetriebe Bachstein, entreprise de transport basée à Celle en Basse Saxe, a été établi en juillet 2021 avec un IVECO E-WAY 12 mètres équipé de batteries Forsee Power. La distance de 543 kilomètres parcourus en 48 heures avec une seule charge a été certifiée par le TÜV Nord.

Des produits durables et une production au plus proche du site d’assemblage de Rorthais

Forsee Power s’est engagé depuis sa création dans une production responsable de ses batteries afin de limiter les conséquences sur le réchauffement climatique et réussir la transition vers la mobilité zéro émission.

Son expertise passe par le développement de technologies innovantes, efficaces et durables, qui permettent d’accompagner les clients et les villes dans leur démarche de réduction de l’empreinte carbone. Forsee Power propose également une offre de services comprenant des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour réutiliser les batteries des véhicules dans des systèmes de stockage stationnaire d’énergie.

Forsee Power produit ses systèmes de batteries dans son usine de Chasseneuil-du-Poitou (86), située à seulement 100 kilomètres de Rorthais, pôle d’excellence dédié à l’électromobilité où sont assemblés les autobus électriques du constructeur.

« Les transports sont responsables de plus de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Avec plus de 25 ans d’expertise dans les batteries, nous savons développer des technologies capables de répondre à n’importe quel besoin de puissance et d’énergie tout en apportant une vraie réponse aux enjeux de mobilité décarbonée. Notre démarche d’innovation produit s’articule intégralement autour de l’éco-conception, qui établit des objectifs de cycles de vie prolongés, de performances supérieures et de standards de sécurité plus élevés. Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat avec un leader comme IVECO pour accompagner la décarbonation du transport public en Europe. » explique Christophe Gurtner, Président et fondateur de Forsee Power.

