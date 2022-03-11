monday.com宣布與KPMG締結策略聯盟

紐約和以色列特拉維夫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) (monday.com)是一家工作作業系統(Work OS)公司，任何規模的組織都可以在其中建立所需的工具和流程，來全面管理工作。該公司宣布與稽核、稅務和諮詢公司KPMG International締結策略聯盟，以協助企業提升數位化轉型，增強組織的敏捷性，並提高營運效率和生產力。該聯盟由一群正在改變未來工作模式的技術領導者組成，包括Microsoft、Salesforce、ServiceNow和Workday等企業。monday.com將是該聯盟中首個Work OS合作夥伴。

該合作夥伴關係將KPMG的業務洞察與monday.com無程式碼/低程式碼平臺的技術創新相結合，以建置客製化的解決方案和應用程式，使全球的KPMG成員公司能夠根據單一敏捷工作營運系統提供策略營運模式和解決方案。monday.com基礎架構帶來了靈活、可設定的解決方案，可簡化企業工作的各個層面，並使KPMG能夠始終如一地為企業提供即時策略洞見和服務，實現業務數位化創新，幫助客戶發掘成長機會以及未雨綢繆應對產業挑戰。

monday.com合作夥伴關係副總裁Oren Stern表示：「我們很高興與KPMG簽署聯盟協議，對我們來說這是一個重要的里程碑。我們正在全球擴展企業網路，幫助更多企業加速技術轉型和創新過程，從而提高效率。KPMG在monday.com的低程式碼/無程式碼平臺方面擁有廣泛的產業知識和專長，這將有助於為客戶在業務數位化創新方面帶來可觀價值，我們很高興在全球擴大雙方的合作。」

KPMG在其現有基礎架構之上採用monday.com建立了眾多解決方案和業務應用程式，幫助企業應對多種緊迫的業務挑戰並最佳化其工作方式。這些解決方案包括公司治理、風險管理和法規遵循解決方案以及危機管理解決方案，可幫助企業改進之前在這些方面的工作方式。此外，KPMG還採用monday.com開發了整合Oracle NetSuite ERP和Azure DevOps的多種解決方案，以及一款智慧文件閱讀器(Smart Document Reader)應用程式。

KPMG國際全球創新主管Roni Michael表示：「很高興能將我們與monday.com的長期合作關係提升到一個全新層級，以一種新的工作方式為全球客戶提供支援，並簡化他們的數位化轉型之旅。monday.com的低程式碼/無程式碼平臺使KPMG能夠輕鬆地為客戶極為複雜的業務流程建置和實作端對端解決方案。我們正攜手幫助企業轉變工作流程，使其更加敏捷、直覺和自動化，同時使業務的推展更加輕鬆。」

KPMG目前在145個國家推展業務，為超過82%的《財星》全球500大企業和80%以上的《富比士》全球1000大企業提供服務。透過此次合作，monday.com將能夠支援更多企業的數位化轉型工作，並幫助所有產業的公司應對快速變化的工作結構。

如需瞭解更多資訊，請造訪：https://monday.com/kpmgalliance

關於monday.com

monday.com Work OS是一個開放的平臺，它讓軟體的力量惠及所有人，因此各組織可以輕鬆建置工作管理工具和軟體應用程式來滿足自身的各種需求。該平臺讓使用者直覺地獲得流程和系統，使團隊在工作的各個方面都表現出色，同時打造一個透明的商業環境。monday.com的團隊分布於特拉維夫、紐約、舊金山、邁阿密、芝加哥、倫敦、基輔、雪梨、聖保羅和東京。該平臺完全可量身打造，以適應任何垂直業務，目前為200個國家200多個產業中的超過15.2萬名客戶所使用。

敬請在LinkedIn、 Twitter、 Instagram、YouTube、TikTok 和Facebook上關注我們。

關於KPMG

KPMG是一家由獨立的專業服務成員事務所組成的全球性組織，提供稽核、稅務和諮詢服務。KPMG是KPMG International Limited旗下成員事務所在經營和提供專業服務時所使用的品牌。KPMG可用來指代KPMG組織內的單一成員，或作為一個或多個成員的統稱。

KPMG在145個國家和地區推展業務，236,000多名合夥人和員工遍布世界各地的成員事務所。每家KPMG事務所在法律上都是一個獨立的實體，並以此來描述自己。每個KPMG成員事務所都對自己的義務和責任負責。

KPMG International Limited是一家英國私人擔保有限公司。KPMG International Limited及其相關實體不向客戶提供服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。