monday.com 宣布与毕马威结成战略联盟

纽约和以色列特拉维夫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) (monday.com)是一家工作操作系统(Work OS)公司，任何规模的组织都可以在其中创建所需的工具和流程，来全面管理工作。该公司宣布与审计、税务和咨询公司毕马威国际(KPMG International)结成战略联盟，以助力企业提升数字化转型，增强组织的敏捷性，并提高运营效率和生产力。该联盟由一群正在改变未来工作模式的技术领导者组成，包括微软、Salesforce、ServiceNow和Workday等企业。monday.com将是该联盟中首个Work OS合作伙伴。

该合作伙伴关系将毕马威的业务洞察与monday.com无代码/低代码平台的技术创新相结合，以构建定制的解决方案和应用，使全球的毕马威成员公司能够基于单个敏捷工作运营系统提供战略运营模式和解决方案。monday.com 基础设施带来了灵活、可配置的解决方案，可简化企业工作的方方面面，并使毕马威能够始终如一地为企业提供实时战略洞见和服务，实现业务数字化创新，帮助客户释放增长机会以及未雨绸缪应对行业挑战。

monday.com合作伙伴关系副总裁Oren Stern表示：“我们很高兴与毕马威签署联盟协议，对我们来说这是一个重要的里程碑。我们正在全球范围内扩展企业网络，帮助更多企业加速技术转型和创新过程，从而提高效率。毕马威在monday.com的低代码/无代码平台方面拥有广泛的行业知识和专长，这将有助于为客户在业务数字化创新方面带来可观价值，我们很高兴在全球范围内扩大双方的合作。”

毕马威在其现有基础设施之上采用monday.com创建了众多解决方案和业务应用，帮助企业应对多种紧迫的业务挑战并优化其工作方式。这些解决方案包括治理、风险管理和合规解决方案以及危机管理解决方案，可帮助企业改进之前在这些方面的工作方式。此外，毕马威还基于monday.com开发了集成Oracle NetSuite ERP和Azure DevOps的多种解决方案，以及一款智能文档阅读器应用。

毕马威国际全球创新主管Roni Michael表示：“很高兴能将我们与monday.com的长期合作关系提升到一个全新水平，以一种新的工作方式为全球客户提供支持，并简化他们的数字化转型之旅。monday.com的低代码/无代码平台使毕马威能够轻松地为客户极为复杂的业务流程构建和实施端到端解决方案。我们正携手帮助企业转变工作流程，以使其工作流更加敏捷、直观和自动化，同时使业务的开展更加轻松。”

毕马威目前在145个国家开展业务，为超过82%的《财富》全球500强企业和80%以上的《福布斯》全球1000强企业提供服务。通过此次合作，monday.com 将能够支持更多企业的数字化转型工作，并帮助所有行业的公司应对快速变化的工作结构。

如需了解更多信息，请访问：https://monday.com/kpmgalliance

关于monday.com

monday.com Work OS是一个开放的平台，它让软件的力量惠及所有人，因此各组织可以轻松构建工作管理工具和软件应用来满足自身的各种需求。该平台让用户直观地获取流程和系统，使团队在工作的各个方面都表现出色，同时创建一个透明的商业环境。monday.com的团队分布于特拉维夫、纽约、旧金山、迈阿密、芝加哥、伦敦、基辅、悉尼、圣保罗和东京。该平台完全可定制，以适应任何垂直业务，目前为200个国家200多个行业中的超过15.2万名客户所使用。

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关于毕马威

毕马威(KPMG)是一家由独立的专业服务成员事务所组成的全球性组织，提供审计、税务和咨询服务。KPMG是KPMG International Limited 旗下成员事务所在经营和提供专业服务时所使用的品牌。KPMG可用来指代KPMG组织内的单个成员，或作为一个或多个成员的统称。

毕马威在145个国家和地区开展业务，236,000多名合伙人和雇员遍布世界各地的成员事务所。每家毕马威事务所在法律上都是一个独立的实体，并以此来描述自己。每个毕马威成员事务所都对自己的义务和责任负责。

KPMG International Limited是一家英国私营担保有限公司。KPMG International Limited及其相关实体不向客户提供服务。

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