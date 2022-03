  monday.com annonce un partenariat stratégique avec KPMG

NEW YORK & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--monday.com Ltd. (NASDAQ : MNDY) (‘monday.com’), système d'exploitation professionnel (Work OS) où toute organisation, quelle que soit sa taille, peut créer les outils et les processus dont elle a besoin pour gérer chaque aspect de son travail, et KPMG International, cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil, ont annoncé un partenariat stratégique. Le but de ce dernier est de donner aux entreprises les outils pour booster leur transformation digitale, améliorer l'agilité organisationnelle, accroître l'efficacité opérationnelle et la productivité. monday.com sera le premier Work OS partenaire au sein de l'alliance composée d'un groupe restreint de leaders technologiques qui changent l'avenir du travail, tels que Microsoft, Salesforce, ServiceNow et Workday.

Ce partenariat associe les connaissances commerciales de KPMG à l'innovation technologique de monday.com pour créer des solutions et des applications personnalisées. Elles permettront alors aux sociétés membres de KPMG de fournir des modèles d'exploitation et des solutions stratégiques sur un système d'exploitation de travail agile. Les solutions flexibles et personnalisables construites sur l'infrastructure de monday.com simplifieront tous les aspects du travail pour les entreprises. Elles permettront à KPMG de fournir en permanence des informations et des services stratégiques en temps réel pour que les entreprises innovent numériquement, aidant ainsi les clients à débloquer des opportunités de croissance et à rester constamment en tête des défis de leur secteur d’activité.

« Nous sommes ravis de signer une alliance avec KPMG, ceci est une étape importante pour nous alors que nous étendons notre réseau d'entreprises à l'international, afin de permettre à davantage d'entreprises d'accélérer leur transformation digitale et leur processus d'innovation pour être plus efficaces », a déclaré Oren Stern, vice-président des partenariats chez monday.com. « La connaissance approfondie du secteur et l'expertise de KPMG avec la plateforme sans code de monday.com permettront d'offrir une valeur substantielle aux clients qui innovent dans leurs activités digitales, et nous sommes heureux d'étendre notre collaboration à l’international. »

KPMG a créé de nombreuses solutions et applications commerciales à l'aide de monday.com, en s'appuyant sur son infrastructure existante pour relever des défis commerciaux urgents et optimiser la manière dont les entreprises travaillent. Ces solutions ont notamment permis d'améliorer les anciennes pratiques grâce à une solution de gouvernance, de gestion des risques, de conformité, et de gestion des crises. De plus, KPMG a pu développer des solutions sur le site de monday.com avec une intégration Oracle NetSuite ERP, une intégration Azure DevOps et une application Smart Document Reader.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de porter notre relation de longue date avec monday.com à un nouveau niveau afin d'aider nos clients du monde entier à adopter une nouvelle façon de travailler et à rationaliser leur parcours de transformation digitale », a déclaré Roni Michael, responsable mondial de l'innovation chez KPMG International. « La plateforme sans code de monday.com permet à KPMG de construire et de mettre en œuvre facilement des solutions de bout en bout pour les processus commerciaux les plus complexes de nos clients. Ensemble, nous aidons les entreprises à transformer leur travail pour qu'il soit plus agile, intuitif et automatisé, tout en facilitant la conclusion de contrats. »

KPMG est actuellement présent dans 145 pays et dessert plus de 82 % des 500 premières entreprises du classement FORTUNE (FORTUNE Global 500) et plus de 80 % des 1000 premières entreprises du classement Forbes (Forbes Global 1000). Grâce à ce partenariat, monday.com sera en mesure de soutenir l'adoption de la transformation digitale d’un nombre encore plus grand d'entreprises, quel que soit leurs secteurs d'activité, pour leur permettre de s'adapter à des structures de travail en évolution constante.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site: https://monday.com/kpmgalliance

À propos de monday.com

Le système d'exploitation professionnel monday.com est une plateforme ouverte qui démocratise la puissance des logiciels afin que les organisations puissent facilement créer des applications logicielles et des outils de gestion du travail adaptés à tous leurs besoins. La plateforme relie intuitivement les personnes à des processus et des systèmes, ce qui permet aux équipes d'exceller dans tous leurs domaines d’activité. monday.com a des équipes à Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres, Kiev, Sydney, Sao Paulo, et Tokyo. La plateforme est entièrement personnalisable pour s'adapter à n'importe quel secteur d'activité et est actuellement utilisée par plus de 152 000 clients dans plus de 200 secteurs d'activité et dans plus de 200 pays.

À propos de KPMG International

KPMG est une organisation internationale de cabinets de services professionnels indépendants fournissant des services d'audit, de fiscalité et de conseil. KPMG est la marque sous laquelle les cabinets membres de KPMG International Limited (‘KPMG International’) opèrent et fournissent des services professionnels. Le terme « KPMG » est utilisé pour désigner des cabinets membres individuels au sein de l'organisation KPMG ou un ou plusieurs cabinets membres collectivement.

Les cabinets KPMG sont présents dans 145 pays et territoires et comptent plus de 236 000 associés et employés dans les cabinets du monde entier. Chaque cabinet de KPMG est une entité juridiquement distincte et séparée et se décrit comme tel. Chaque cabinet membre de KPMG est responsable de ses propres obligations et responsabilités.

KPMG International Limited est une société privée anglaise limitée par garantie. KPMG International Limited et ses entités liées ne fournissent pas de services aux clients.