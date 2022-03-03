彪馬延長與W Series的合作關係，並與Emma Kimiläinen簽約征戰2022賽季

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--運動用品公司彪馬(PUMA)延長與女子單座賽車錦標賽W Series的合作，同時與芬蘭賽車選手Emma Kimiläinen簽約，她將代表彪馬W Series車隊征戰2022賽季。

2021年，彪馬賽車運動部門首次為女性賽車選手量身裁製賽車服。作為公司旗下女性平臺She Moves Us的一部分，彪馬將繼續在W Series第三個賽道季期間提供訂製賽車服。彪馬是賽車領域一些頂尖選手的合作夥伴，自2019年W Series開賽以來，一直為該賽事的選手提供高效能阻燃賽車服。

Emma Kimiläinen在參加W Series的兩個賽季中贏得兩場賽事。自去年8月在比利時斯帕賽道(Spa-Francorchamps)獲勝之後，她接下來連續四次站上領獎臺，這位32歲的賽車選手在去年錦標賽的整個賽季中拿到第三名的好成績。

Emma Kimiläinen表示：「能在今年為彪馬W Series團隊效力，我感到非常驕傲。藉由彪馬的She Moves Us活動，雙方的品牌和價值觀完美契合。身為頂級職業運動員和母親，我希望能夠激勵正在追求運動夢想的女孩和婦女。」

Emma Kimiläinen現在希望能以最佳狀態征戰W Series 2022賽季，新賽季將於5月在美國邁阿密揭幕，包括8站一級方程式大獎賽週末輔助賽。彪馬W Series車隊在去年的首次團隊錦標賽中拿到第六名的成績，車隊將在適當時候公佈Emma的隊友名單。

彪馬賽車運動與業務的運動行銷負責人James Clark表示：「W Series已成為彪馬女性宣傳活動She Moves Us的重要支柱之一，該活動旨在表揚那些推動文化和運動的發展並激勵全球其他人的女性。」

彪馬的“She Moves Us”活動希望在全球透過故事分享和共同努力來提升女孩和婦女的權益，為女孩和年輕女性賦權。

W Series執行長Catherine Bond Muir表示：「與我們一樣，彪馬致力於盡其所能來幫助女性選手在賽車運動的盛大舞臺上展現其出色才能。W Series選手將再次身披量身裁製的賽車服，可確保她們在車中感覺舒適，並發揮出最佳水準。」

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70年多來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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