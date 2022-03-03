彪马延长与W Series的合作关系，签约Emma Kimiläinen出征2022赛季

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)延长与女子单座赛车锦标赛W Series的合作，同时签约芬兰车手Emma Kimiläinen，她将代表彪马W Series车队征战2022赛季。

2021年，彪马赛车运动部门首次为女性车手量身定制了赛车服。作为公司旗下女性平台She Moves Us的一部分，彪马将继续在W Series第三个赛道季期间提供定制赛车服。作为赛车领域一些顶级车手的合作方，彪马自2019年W Series开赛以来，一直为该赛事的车手提供高性能阻燃赛车服。

Emma Kimiläinen在参加W Series的两个赛季中赢得了两场赛事。自去年8月在比利时斯帕赛道(Spa-Francorchamps)获胜之后，她接下来连续四次站上领奖台，这位32岁的车手在去年锦标赛的整个赛季中拿到了第三名的好成绩。

Emma Kimiläinen表示：“ 能在今年为彪马W Series团队效力，我感到非常自豪。通过彪马的She Moves Us活动，双方的品牌和价值观实现了完美契合。作为一名顶级职业运动员和一位母亲，我希望能够激励正在追求体育梦想的那些女孩和女性。”

Emma Kimiläinen现在希望能以最佳状态征战W Series 2022赛季，新赛季将于5月在美国迈阿密拉开帷幕，包括8站一级方程式大奖赛周末辅助赛。彪马W Series车队在去年的首个团队锦标赛中拿到了第六名的成绩，车队将在适当时候公布Emma的队友名单。

彪马赛车运动与赛事运营营销负责人James Clark表示：“ W Series已成为彪马女性宣传活动She Moves Us的重要支柱之一，该活动旨在表彰那些推动文化和体育向前迈进并激励全球其他人的女性。”

彪马的“She Moves Us”活动希望在全球范围内通过故事分享和能够提升女性和妇女权益的联合举措，为女孩和年轻女性赋能。

W Series首席执行官Catherine Bond Muir表示：“ 与我们一样，彪马致力于尽其所能来帮助女性车手在赛车运动的盛大舞台上展现其出色才能。W Series车手将再次身披量身定制的赛车服，可确保她们在车中感觉舒适，并发挥出最佳水平。”

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70年多来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约有1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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