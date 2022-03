PUMA estende parceria com a W Series e assina com Emma Kimiläinen para a temporada 2022

Sports company PUMA has extended its partnership with W Series, the international single-seater motor racing championship for female drivers and has signed Finnish driver Emma Kimiläinen for the PUMA W Series Team in 2022. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA ampliou sua parceria com a W Series, o campeonato mundial de corridas de monopostos exclusivo para mulheres, e contratou a piloto finlandesa Emma Kimiläinen para a PUMA W Series Team em 2022.

Em 2021, de forma inédita, a PUMA Motorsport criou roupas de automobilismo especificamente para mulheres. Como parte da plataforma feminina da empresa, “She Moves Us”, a PUMA continuará fornecendo roupas de corrida sob medida durante a terceira temporada da W Series. A PUMA, parceira de alguns dos nomes mais bem-sucedidos do automobilismo, fornece roupas de corrida de alto desempenho e à prova de fogo para as pilotos da W Series desde a temporada inaugural em 2019.

Emma Kimiläinen venceu duas corridas em suas duas temporadas na W Series. Sua vitória em Spa-Francorchamps (Bélgica), em agosto do ano passado, deu início a uma série de quatro pódios consecutivos, que fizeram com que a atleta de 32 anos terminasse a temporada em terceiro lugar no campeonato.

“ Estou muito orgulhosa de competir pela PUMA W Series Team este ano. Com a campanha ‘She Moves Us’, nossa marca e valores se encaixam perfeitamente e, sendo uma atleta profissional de alto nível e mãe, espero inspirar meninas e mulheres a perseguir seus sonhos no esporte”, disse Emma Kimiläinen.

Ela vai tentar levar sua excelente forma para a temporada 2022 da W Series, que consiste em corridas de apoio em oito finais de semana de Grande Prêmio de Fórmula 1, começando em Miami (EUA), em maio. A equipe PUMA W Series terminou em sexto lugar no campeonato inaugural de escuderias do ano passado e a companheira de equipe de Emma será anunciada em breve.

“ A W Series tornou-se um dos principais pilares da nossa campanha feminina, ‘She Moves Us’, que celebra as mulheres que impulsionam a cultura e os esportes e inspiram outras no mundo todo”, afirmou James Clark, chefe de Marketing Esportivo e Operações da PUMA.

A campanha da PUMA “She Moves Us” quer empoderar meninas e mulheres por meio do compartilhamento de histórias e esforços conjuntos para impactar os direitos de meninas e mulheres a nível global.

“ Assim como nós, a PUMA está determinada a fazer todo o possível para ajudar nossas pilotos a mostrar seu talento no maior palco do automobilismo, e as pilotos da W Series mais uma vez estarão equipadas com roupas de corrida adaptadas às suas especificações exatas, permitindo que se sintam confortáveis no carro e tenham o melhor desempenho”, comentou Catherine Bond Muir, CEO da W Series.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

