Sports company PUMA has extended its partnership with W Series, the international single-seater motor racing championship for female drivers and has signed Finnish driver Emma Kimiläinen for the PUMA W Series Team in 2022. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Sportbedrijf PUMA heeft zijn samenwerking met W Series, het internationale eenzitter autoracekampioenschap voor vrouwelijke coureurs, verlengd en heeft in 2022 de Finse coureur Emma Kimiläinen getekend voor het PUMA W Series Team.

In 2021 maakte PUMA Motorsport voor het eerst racekleding speciaal voor vrouwelijke coureurs. Als onderdeel van het damesplatform van het bedrijf, She Moves Us, blijft PUMA op maat gemaakte racekleding leveren tijdens het derde seizoen van de W Series. PUMA, dat een partner is van enkele van de meest succesvolle namen in de autosport, levert sinds het inaugurele seizoen in 2019 hoogwaardige, vlam vertragende racekleding voor de coureurs van de W Series.

