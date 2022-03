PUMA renforce son partenariat avec les W Series et signe Emma Kimiläinen pour la saison 2022

Sports company PUMA has extended its partnership with W Series, the international single-seater motor racing championship for female drivers and has signed Finnish driver Emma Kimiläinen for the PUMA W Series Team in 2022. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La marque de sport PUMA prolonge son partenariat avec les W Series, le championnat international de course automobile monoplace pour les pilotes féminines et signe la pilote finlandaise Emma Kimiläinen pour l'écurie PUMA W Series en 2022.

En 2021, PUMA Motorsport a mis au point pour la toute première fois des équipements de course spécifiquement pour les pilotes féminines. Dans le cadre de la plateforme de la société dédiée aux femmes, She Moves Us, PUMA continuera de proposer des combinaisons sur mesure durant la troisième saison des W Series sur circuit. PUMA, qui est partenaire de certains des plus grands noms du sport automobile, fournit des équipements à haute performance et ignifuges aux pilotes des W Series depuis la saison inaugurale en 2019.

Emma Kimiläinen a remporté deux courses durant ses deux saisons dans les W Series. Sa victoire à Spa-Francorchamps en Belgique en août dernier a été le début d'une série de quatre podiums consécutifs, permettant à la pilote de 32 ans de terminer la saison à la troisième place du championnat.

"Je suis très fière de rouler pour l'écurie PUMA W Series cette année. Grâce à la campagne She Moves Us, notre marque et nos valeurs se trouvent en parfaite harmonie. En tant athlète professionnelle au plus haut niveau et en tant que maman, j'espère inspirer les filles et les femmes à suivre leurs rêves dans le sport", déclare Emma Kimiläinen.

C'est en grande forme qu'elle abordera la saison 2022 des W Series, qui se compose de courses se déroulant dans le cadre de huit Grands Prix de Formule 1, à commencer par Miami, aux Etats-Unis, au mois de mai. L'écurie PUMA W Series a terminé en sixième position l'an passé, année inaugurale du championnat par équipe. La co-équipière d'Emma sera annoncée prochainement.

"Les W Series sont devenues un des piliers de notre campagne She Moves Us, qui célèbre les femmes qui font avancer la culture et le sport et qui sont des sources d'inspiration pour d'autres partout dans le monde", déclare James Clark, responsable Sports Marketing Motorsport & Operations chez PUMA.

La campagne de PUMA "She Moves Us" vise à autonomiser les filles et les jeunes femmes à travers des histoires partagées et des initiatives communes promouvant les droits des filles et des femmes à l'échelle mondiale.

"Comme nous, PUMA est déterminé à tout mettre en œuvre pour aider nos pilotes à faire connaître leur talent sur la grande scène du sport automobile, et les pilotes des W Series seront de nouveau équipées de combinaisons répondant précisément à leurs spécifications, leur permettant ainsi de donner le meilleure d'elles-mêmes", déclare Catherine Bond Muir, PDG des W Series.

