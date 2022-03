Pricefx rejoint le programme AWS ISV Accelerate

MUNICH & CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Pricefx, un leader mondial des logiciels de pricing sur le Cloud, annonce avoir été accepté dans le programme Independent Software Vendor (ISV) Accelerate d'Amazon Web Services (AWS), un programme de co-vente pour les partenaires AWS qui proposent des solutions logicielles qui s'exécutent sur AWS ou s'intègrent à ce service. Ce programme aide les partenaires à développer de nouvelles activités et à accélérer les cycles de vente en mettant en relation les ISV participants avec l’équipe commerciale AWS.

L'entrée de Pricefx au programme AWS ISV Accelerate permet à la société de répondre aux besoins des clients grâce à une collaboration avec l’équipe commerciale AWS. Cette collaboration permet à Pricefx de générer de meilleurs résultats pour les clients AWS, étant donné que les partenaires AWS ISV Accelerate et l'équipe AWS travaillent ensemble.

"Le marché actuel est très volatile - qu'il s'agisse de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, aux fluctuations des prix ou encore à la pression inflationniste - quasiment toutes les entreprises ont dû adapter rapidement leur stratégie de pricing", déclare Joe Golemba, vice-président de l’écosystème et des partenaires à Pricefx. "Nous sommes ravis de travailler avec AWS pour proposer nos solutions primées d'optimisation et de gestion des prix. Dès notre entrée au programme AWS ISV Accelerate, nous avons reçu une assistance immédiate en matière de co-vente et de produit pour pouvoir proposer une valeur différenciée aux clients AWS grâce à un pricing dynamique."

En tant que partenaire AWS avec une offre de logiciel qualifié par AWS, Pricefx fournit une plateforme Cloud couvrant l'intégralité du cycle de pricing, depuis l'ajustement optimal des prix jusqu'à la gestion de processus de rabais, en passant par l'optimisation des capacités de pricing d'une organisation. Cette plateforme s'intègre instantanément aux systèmes actuels grâce à des connecteurs pré-intégrés afin d'accélérer le retour sur investissement. Pricefx et AWS servent des clients les secteurs des biens de consommation, de fabrication et de vente au detail.

Plus d'informations sur le partenariat entre Pricefx et AWS sont disponibles sur le site web de Pricefx à l'adresse www.pricefx.com/aws. Pour en savoir plus sur les besoins et les avantages du programme AWS ISV Accelerate, veuillez visiter https://aws.amazon.com/partners/programs/isv-accelerate/.

A propos de Pricefx

Pricefx est un leader mondial des logiciels de pricing SaaS, offrant une suite complète de solutions rapides à mettre en œuvre, flexibles à configurer et à personnaliser, et faciles à appréhender et à utiliser. Basé sur une architecture Cloud, Pricefx fournit une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix qui offre le retour sur investissement le plus rapide du secteur et le coût total de possession le plus bas. Sa solution innovante s'adresse aux entreprises B2B et B2C de toute taille, de tout secteur d'activité et partout dans le monde. Le modèle économique de Pricefx est entièrement basé sur la satisfaction et la fidélité de ses clients. Pour les entreprises confrontées à des problèmes de pricing, Pricefx est une plateforme Cloud d'optimisation, de gestion des prix et de quotation pour planifier, fixer les prix et maximiser les bénéfices de manière dynamique. Pour de plus d’informations veuillez visiter.www.pricefx.com.

