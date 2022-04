Le chiffre d'affaires gaming d'Idomoo multiplié par 3 en glissement annuel grâce à des campagnes vidéo personnalisées

Les vidéos basées sur les données stimulent et réengagent les joueurs avec des statistiques personnalisées et d'autres informations sur leur expérience de jeu. Ces vidéos stimulent la fidélisation et donnent la possibilité au joueur de les personnaliser lui-même, ce qui favorise le partage sur les réseaux sociaux afin d'accroître la présence de la marque.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Idomoo, société spécialisée dans les technologies de vidéo personnalisée, a vu ses commandes de jeux tripler en glissement annuel en 2021. Cette hausse illustre une tendance actuelle : une croissance rapide, dans l’écosystème gaming, de la vidéo personnalisée, une technologie déjà exploitée par plus d’une douzaine des plus grandes sociétés de jeu au monde pour stimuler l’engagement et la fidélisation de millions de personnes dans le monde.

La plupart des campagnes étaient des récapitulatifs de saison ou d'année. Ce cas d'utilisation est particulièrement intéressant dans le monde du jeu, qui se prête à un contenu basé sur des données tirées des statistiques et de l'activité des joueurs. L'année dernière, Idomoo a lancé des séquences personnalisées auprès de plusieurs grandes pointures du jeu, entre autres Playdemic, Ubisoft, CCP Games et Plarium. La couverture s'étend des MMO aux casinos sociaux en passant par les jeux de milieu de gamme, etc.

Cette croissance peut s'attribuer à la façon dont la vidéo personnalisée génère un RSI grâce aux jeux. L'engagement sur les réseaux sociaux a été multiplié par 5 pour une campagne, tandis qu'une autre a permis d'augmenter les ventes de 68 %. Les vidéos ont également répondu à une problématique majeure pour les entreprises : l'attrition des clients. Une campagne de récapitulation conçue pour réengager les joueurs ayant cessé de jouer, a permis de multiplier par 17 le taux de fidélisation.

« Nous sommes très heureux de continuer à travailler avec de grands noms du jeu et consolider ainsi notre succès », a déclaré Yaron Dishon, CRO d'Idomoo. « Nos campagnes ont prouvé que nous sommes devenus des incontournables dans ce secteur où les expériences visuelles innovantes et immersives sont toujours très demandées ».

Non seulement les vidéos personnalisées stimulent l'engagement et la fidélisation, indicateurs clés de performance pour les marques de jeux, mais elles peuvent également être diffusées dans l'application, ce qui permet une transition transparente entre le moment où les joueurs visionnent la vidéo et celui où ils reviennent au jeu sans perdre une seconde. Idomoo permet également d'automatiser les campagnes via une API. Lorsqu'un joueur réussit un exploit, il peut recevoir instantanément sa vidéo dynamique, réalisée jusqu'à 100 fois en temps réel.

La vidéo personnalisée s'adresse à un public de joueurs de plus en plus jeune. La génération Z aime partager du contenu sur mesure sur les réseaux sociaux, d'autant plus si elle peut le personnaliser. Avec la plateforme vidéo nouvelle génération d'Idomoo, c'est possible, voire facile. Les utilisateurs peuvent actualiser leur vidéo pour sélectionner différentes métriques, ajouter la photo de leur avatar, modifier le texte ou les médias, etc.

La plateforme d'entreprise entièrement libre d'Idomoo permet également aux marques de jeux de lancer facilement des campagnes dans plusieurs langues en direct, en seulement deux semaines, grâce à des outils d'automatisation intégrés qui accélèrent le processus.

À propos d'Idomoo

Idomoo repousse les frontières des capacités de la vidéo en exploitant la puissance des données pour offrir des expériences client exceptionnelles. Grâce à sa plateforme vidéo de nouvelle génération entièrement libre, Idomoo a lancé des campagnes de vidéo personnalisée pour des leaders mondiaux du jeu comme Epic Games, EA, Activision et Zynga. Ces campagnes génèrent un RSI, avec notamment des chiffres multipliés par 8, un engagement multiplié par 22 et un taux de désabonnement réduit de 35 %. Pour de plus amples informations, consultez le site Web www.idomoo.com.

