Intelsat obtient le prolongement du contrat en bande Ku de Vodacom RDC avec un service géré de liaison cellulaire (CellBackhaul)

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, l'opérateur du plus grand réseau intégré satellitaire et terrestre au monde, a été choisi par Vodacom RDC, l'une des sociétés leaders de télécommunications mobiles en République démocratique du Congo (RDC) pour fournir ses services satellitaires en bande Ku. Le service géré de bout en bout « Cellbackhaul » d'Intelsat sera utilisé comme service de raccordement alternatif à certains sites dans le cadre de l'initiative Solution rurale de communication (SRC) de Vodacom visant à apporter des services mobiles aux zones rurales profondes en RDC.

Dans le cadre du pilier de sa stratégie Vision 2025, nommé « Inclusion pour tous », Vodacom réunit les réseaux de transport disponibles et les solutions d'énergie hybride pour améliorer et moderniser les services de communication en milieu rural. La capacité en bande Ku d'Intelsat et le service géré « Cellbackhaul » permettent à Vodacom d'élargir la couverture mobile à des zones où les réseaux de liaison par fibre optique ou micro-ondes ne sont pas encore disponibles ou impossibles à déployer.

« Nous sommes heureux de continuer à collaborer avec Intelsat avec leur nouveau service géré en bande Ku en l'utilisant comme une solution alternative de « backhaul » afin de soutenir nos objectifs d'expansion rurale », a déclaré Didier Kabongo, CNO de Vodacom RDC. « L'élargissement du service mobile à la population mal desservie et non desservie de la République démocratique du Congo est un pilier essentiel de notre stratégie Vision 2025 ».

« Cellbackhaul » d'Intelsat associe l'élargissement de la portée et la résilience du plus vaste réseau mondial d'Intelsat avec des services de conception, d'installation, et d'exploitation de réseau, ce qui permet aux opérateurs de réseaux mobiles de déployer des services dans des zones où les services habituels de liaison terrestre ne sont pas disponibles. « CellBackhaul RDC » élargit le portefeuille d'Intelsat de solutions de liaison cellulaire gérées, comprenant des plateformes en Europe, aux États-Unis et au Japon.

Rhys Morgan, vice-président d'Intelsat et directeur général des médias et des ventes de réseaux en région EMEA, a déclaré : « Les services gérés « CellBackhaul » réunissent la capacité, les services et l'expertise nécessaires pour proposer des solutions économiques aux clients qui leur permettent un élargissement dans des zones difficiles. Intelsat s'implique dans ce partenariat important avec Vodacom RDC, grâce à des solutions comblant les lacunes là où les autres technologies sont inapplicables ».

À propos d'Intelsat

En tant qu'architectes fondateurs de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous déployons notre expertise inégalée et notre dimension mondiale pour connecter les personnes, les entreprises et les communautés, quelle que soit la difficulté de l'enjeu. Intelsat construit l'avenir des communications mondiales avec le premier réseau mondial 5G hybride, multi-orbites et défini par logiciel, conçu pour une couverture simple, transparente et sécurisée, précisément quand et où nos clients en ont le plus besoin. Suivez le leader de la connectivité mondiale et « Imaginez-vous ici », avec nous, à l'adresse suivante : Intelsat.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.