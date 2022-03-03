Andersen Global與合作公司ACE Advisory攜手開拓孟加拉市場

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與總部位於孟加拉的專業服務公司ACE Advisory達成合作協定，擴大該組織在亞洲的業務版圖。

ACE Advisory由合夥人Montakim Ahmed和Seezan M. Choudhury於2012年創立，他們與逾45名專業人士一起為外國和當地客戶提供服務。公司在達卡市中心設有辦事處，提供一般諮詢、公司秘書以及外包專業服務，擁有會計、稅務、薪資、法規遵循、重整和購併等方面的專業能力。

Montakim表示：「我們一直致力於透過一流的解決方案，為本土以及國際客戶提供無縫服務。與Andersen Global合作，不僅將強化我們在多個司法管轄區為客戶提供整合式全面解決方案的能力，還將透過雙方的聯合資源以及對管理的更高承諾，將我們的發展提升到新的層次。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「孟加拉是我們亞洲擴張策略中的另一重要市場，也是印度、美國和歐洲投資者的關鍵市場進入點。隨著我們繼續打造具有競爭力的平臺，ACE Advisory的領域專長及豐富的本土知識將鞏固我們在亞洲的業務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾9,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾331個地點發展業務。

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