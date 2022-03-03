Andersen Global携手合作公司ACE Advisory开拓孟加拉国市场

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与总部位于孟加拉国的专业服务公司ACE Advisory达成合作协议，扩大了该组织在亚洲的业务版图。

ACE Advisory由合伙人Montakim Ahmed和Seezan M. Choudhury于2012年创立，他们与公司逾45名专业人士一起，为外国和当地客户提供服务。公司在达卡市中心设有办事处，提供一般咨询、公司秘书以及外包专业服务，拥有会计、税务、薪资、合规、重组和并购等方面的专业能力。

Montakim表示：“我们一直致力于通过一流解决方案为本土以及国际客户提供无缝服务。与Andersen Global合作，不仅将增强我们在多个司法管辖区为客户提供综合、全面解决方案的能力，还将通过双方的联合资源以及对管理的更高承诺，将我们的发展提升到一个新的水平。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“孟加拉国是我们亚洲扩张战略中的另一重要市场，也是印度、美国和欧洲投资者的关键市场进入点。随着我们继续打造具有竞争力的平台，ACE Advisory的行业专长及丰富的本土知识将巩固我们在亚洲的业务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾9,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾331个地点开展业务。

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