Andersen Global vestigt zich in Bangladesh in samenwerking met firma ACE Advisory

ACE Advisory, opgericht in 2012 door de partners Montakim Ahmed en Seezan M. Choudhury, richt zich met twee partners en meer dan 45 professionals op buitenlandse en lokale cliënten. Met een kantoor centraal gelegen in Dhaka, biedt de firma algemeen advies, bedrijfssecretariaat en uitbestede professionele diensten op het gebied van boekhouding, belastingen, loonadministratie, compliance, herstructurering en fusies en overnames.

“Wij blijven ernaar streven onze lokale en internationale klanten bij te staan met de beste, naadloze oplossingen”, zei Montakim. “Onze samenwerking met Andersen Global zal niet alleen ons vermogen versterken om cliënten geïntegreerde, allesomvattende oplossingen te bieden in meerdere jurisdicties, maar zal ook de ontwikkeling van onze firma naar een hoger niveau tillen dankzij onze gecombineerde middelen en een grotere inzet voor rentmeesterschap."

De Global Chairman en CEO van Andersen, Mark Vorsatz voegde daaraan toe: “Bangladesh is ook een belangrijke markt in onze expansiestrategie in Azië. Het land is een belangrijke toegangspoort voor investeerders van markten in India, Amerika en Europa, en ACE Advisory heeft de expertise in de sector en de sterke lokale kennis die onze aanwezigheid in de regio kan versterken, zodat wij een concurrerend platform kunnen cultiveren.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 9.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 331 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

