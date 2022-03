Andersen Global établit une présence au Bangladesh avec le cabinet collaborateur ACE Advisory

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global étend sa couverture géographique en Asie grâce à un accord de collaboration avec le cabinet de services professionnels basé au Bangladesh, ACE Advisory.

Fondé en 2012 par les associés Montakim Ahmed et Seezan M. Choudhury, ACE Advisory sert des clients étrangers et locaux avec deux associés et plus de 45 professionnels. Le cabinet, dont le bureau est situé dans le centre de Dhaka, fournit des services de conseil général, de secrétariat d’entreprise et des services professionnels externalisés. Il bénéficie de plus de capacités en comptabilité, fiscalité, paie, conformité, restructuration et fusion et acquisition.

« Nous restons déterminés à servir nos clients locaux et internationaux de manière harmonieuse grâce à des solutions de premier ordre », a déclaré Montakim Ahmed. « Notre collaboration avec Andersen Global va non seulement renforcer notre capacité à fournir des solutions intégrées et complètes à nos clients dans de multiples juridictions, mais fera également passer le développement de notre cabinet au prochain niveau grâce à nos ressources combinées et à un engagement accru envers la gestion responsable. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a confié pour sa part : « Le Bangladesh représente un autre marché clé dans notre stratégie d’expansion en Asie. Le pays est devenu un point d’entrée clé sur le marché pour les investisseurs indiens, américains et européens, et l’expertise sectorielle d’ACE Advisory ainsi que ses solides connaissances locales vont nous permettre de renforcer notre présence dans la région, à l’heure où nous continuons à cultiver une plateforme compétitive. »

