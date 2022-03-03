Fibre Based Integrations和Cepton合作推展智慧城市專案以應對開普敦的交通挑戰

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--矽谷智慧雷射雷達解決方案供應商Cepton, Inc. (Nasdaq: CPTN) (Cepton)攜手知名光纖系統企業Fibre Based Integrations，在南非開普敦開發採用雷射雷達的車輛偵測解決方案，以在全市啟用智慧交通基礎建設。

此次合作融合了Fiber Based Integrations在光學系統整合方面的專長和Cepton的雷射雷達創新技術，旨在幫助開普敦市監控車道使用情況並識別佔用車道的車輛。Fiber Based Integrations已在該市十字路口的交通號誌燈和高架設備中部署車輛分類系統，並利用了Cepton配備Vista®-P雷射雷達感測器的Helius®智慧雷射雷達系統。

開普敦的許多道路都指定了公車專用道，以確保公共交通的效率。Fiber Based Integrations的雷射雷達系統將使該市技術部門能夠收集高度準確的即時車道使用資料，並進行分析工作，以幫助識別能夠改善車流量及駕駛者和行人安全的方式。

憑藉雷射雷達卓越的感知能力，該系統可提供有用的資訊，例如車輛大小、車流量、通行頻率、車道定位和潛在障礙物等。根據這些資訊，系統操作人員可獲得有關特定路口或道路使用情況的寶貴見解，包括指定公車專用道上未經許可的車輛類型、交通尖峰時間、即時車道佔用狀態、交通號誌燈等待時間和事故多發地段等。

Fiber Based Integrations系統工程師Josh Goosen表示：「我們之所以選擇在車輛偵測分類系統中部署雷射雷達，是因為它們卓越的準確性。我們之前測試過雷達和一些其他類型的感測器，發現它們缺乏所需的解析度，無法準確定位、統計車輛數量和提供有關車輛大小和速度的準確3D資訊。

我們還發現，與我們測試的其他雷射雷達相比，Cepton的雷射雷達性能更佳、更精準，這為我們在開普敦市實作智慧城市解決方案開啟了新的可能性。」

雷射雷達技術在智慧城市領域的重要性正日益凸顯。它為現有感測器技術帶來更高的準確性和效率，可幫助整個系統消除偵測錯誤。雷射雷達提供比雷達更高的空間解析度，並且在各種天氣和照明條件下的表現優於攝影機，能夠全天候提供高精度資料。雷射雷達還有助於保護人們的隱私，因為它們不擷取生物特徵資訊，使其適用於攝影機可能引發隱私問題的場所。為智慧城市應用添加雷射雷達，有助於有效減少誤報和漏報，同時提高系統的資料效率。

Cepton的雷射雷達使用了稱為微動技術(Micro Motion Technology, MMT®)的專利影像技術，可幫助系統整合商充分發揮雷射雷達技術的優勢。無旋轉、無反光鏡、無摩擦的MMT設計使Cepton 能夠打造出可靠、堅固且精簡的雷射雷達，並為可擴充應用程式提供易於整合和經濟實惠的特性。

在Fiber Based Integrations部署的解決方案中，Cepton的Vista-P雷射雷達感測器透過Helius感知軟體互連，從而建構起智慧雷射雷達感測器網路，並能夠提供對車輛和行人的即時偵測、追蹤和分類。這使得可擴充的智慧交通基礎建設能夠收集和分析來自不同位置的交通資料，同時有助於最佳化其整體頻寬分配，因為雷射雷達輸出的資料量僅為攝影機替代方案的一小部分。

Fibre Based Integrations和開普敦市也在探索使用Cepton的雷射雷達來增強該市的類比和視訊系統，並增加一些功能和性能。此目的是將雷射雷達支援的人車分類與人工智慧平臺相結合，以瞭解兩者如何與城市環境相互作用。此舉將有助於透過機器學習為交通管理和城市規劃收集有用的資訊，同時盡可能減少對人們日常生活造成影響。

Cepton產品管理與行銷總監Klaus Wagner補充道：「如果我們要打造更加智慧的城市，諸如我們透過Fibre Based Integrations建立的隨插即用解決方案必須在在其中發揮重要作用。

雷射雷達能夠讓人們的日常生活變得更方便，即使他們沒有完全意識到這一點。而這正是智慧交通系統如此智慧的原因。我們期待繼續與Fiber Based Integrations合作，努力讓開普敦和南非其他城市更安全。我們同樣相信，透過提高交通效率，我們可以幫助城市建設更環保的環境。」

關於Cepton, Inc.

Cepton是一家矽谷創新企業，為汽車產業（自動駕駛/輔助駕駛）、智慧城市、智慧空間和智慧工業應用等提供採用雷射雷達的解決方案。憑藉其獲得專利的微動技術(MMT®)，Cepton旨在使雷射雷達成為主流，並實現為所有人帶來安全自主交通的願景。

根據訂單內包含的車型數量，Cepton已獲得業界迄今為止最大的ADAS雷射雷達量產訂單，以支援通用汽車的Ultra Cruise專案。Cepton還與所有其他前十大原始設備製造商合作。

Cepton成立於2016年，由在先進雷射雷達和影像技術領域擁有數十年集體經驗的產業資深人士領導。公司專注於高性能、高品質的雷射雷達解決方案的大眾市場商業化。Cepton總部位於美國加州聖荷西，在密西根州特洛伊設有卓越中心設施，為原始設備製造商和一線供應商林立的大底特律都市區提供本地支援。公司在德國、加拿大、日本、印度和中國也設有辦事處，為快速成長的全球客戶群提供服務。如需瞭解更多資訊，請造訪www.cepton.com，並在Twitter和LinkedIn上掌握Cepton的最新動態。

關於Fibre Based Integrations

Fiber Based Integrations是一家知名光纖系統企業，為電信、閉路電視(CCTV)、流程和資料通訊產業的主要專案公司和終端使用者提供服務。

我們成功贏得客戶的業務是源於我們的承諾，即致力於提供整體統包式解決方案，並保持貫穿專案各個方面的整體品質標準，包括文件、所有元件和所使用的光學線路終端設備。

我們技能嫺熟的安裝人員在光纖安裝和整合領域累積了多年的豐富經驗，是公司賴以創立的根基。為了使Fibre Based Integrations能夠在專案中達到最嚴格的標準，安裝團隊採用了先進的熔接接頭機、光時域反射(OTDR)測試設備和安裝設備。所有調校活動都遵循完整記錄的程序執行，而這些程序是最終交付成果不可或缺的一部分。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。