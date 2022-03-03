Fibre Based Integrations和Cepton合作开展智慧城市项目以应对开普敦的交通挑战

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--硅谷智能激光雷达解决方案提供商Cepton, Inc. (Nasdaq: CPTN) (“Cepton”)携手知名光纤系统企业Fibre Based Integrations，在南非开普敦开发基于激光雷达的车辆检测解决方案，以在全市范围内启用智能交通基础设施。

此次合作融合了Fiber Based Integrations在光学系统集成方面的专长和Cepton的激光雷达创新技术，旨在帮助开普敦市监控车道使用情况并识别占道车辆。Fiber Based Integrations已在该市十字路口的交通信号灯和高架设备中部署车辆分类系统，并利用了Cepton配有Vista®-P激光雷达传感器的Helius®智能激光雷达系统。

开普敦的许多道路都指定了公交专用道，以确保公共交通的效率。Fiber Based Integrations的激光雷达系统将使该市技术部门能够收集高度准确的实时车道使用数据，并开展分析工作，以帮助识别能够改善车流量及驾驶者和行人安全的方式。

依托激光雷达卓越的感知能力，该系统可提供有用的信息，例如车辆大小、车流量、通行频率、车道定位和潜在障碍物等。基于这些信息，系统操作人员可获得有关特定路口或道路使用情况的宝贵见解，包括指定公交专用道上未经许可的车辆类型、交通高峰期窗口、实时车道占用状态、交通信号灯等待时间和事故多发地段等。

Fiber Based Integrations系统工程师Josh Goosen表示：“我们之所以选择在车辆检测分类系统中部署激光雷达，是因为它们卓越的准确性。我们之前测试过雷达和一些其他类型的传感器，发现它们缺乏所需的分辨率，无法准确定位、统计车辆数量和提供有关车辆大小和速度的准确3D信息。

我们还发现，与我们测试的其他激光雷达相比，Cepton的激光雷达性能更佳、更精准，这为我们在开普敦市实施智慧城市解决方案开启了新的可能性。”

激光雷达技术在智慧城市领域的重要性正日益凸显。它为现有传感器技术带来更高的准确性和效率，可帮助整个系统消除检测错误。激光雷达提供比雷达更高的空间分辨率，并且在各种天气和照明条件下的表现优于摄像头，能够全天候提供高精度数据。激光雷达还有助于保护人们的隐私，因为它们不捕获生物特征信息，使其适用于摄像头可能引发隐私问题的场所。为智慧城市应用添加激光雷达，有助于有效减少误报和漏报，同时提高系统的数据效率。

Cepton的激光雷达使用了称为微动技术(MMT®)的专利成像技术，可帮助系统集成商充分发挥激光雷达技术的优势。无旋转、无反光镜、无摩擦的MMT设计使Cepton 能够打造出可靠、坚固且紧凑的激光雷达，并为可扩展应用提供易于整合和经济实惠的特性。

在Fiber Based Integrations部署的解决方案中，Cepton的Vista-P激光雷达传感器通过Helius感知软件互连，从而构建起智能激光雷达传感器网络，并能够提供对车辆和行人的实时检测、跟踪和分类。这使得可扩展的智能交通基础设施能够收集和分析来自不同位置的交通数据，同时有助于优化其整体带宽分配，因为激光雷达输出的数据量仅为摄像机替代方案的一小部分。

Fibre Based Integrations和开普敦市也在探索依托Cepton的激光雷达来增强该市的模拟和视频系统，并增加一些功能和性能。此目的是将激光雷达支持的人车分类与人工智能平台相结合，以了解两者如何与城市环境相互作用。此举将有助于通过机器学习为交通管理和城市规划收集有用的信息，同时尽可能减少对人们日常生活造成影响。

Cepton产品管理与营销总监Klaus Wagner补充道：“如果我们要打造更加智慧的城市，诸如我们借助Fibre Based Integrations创建的即插即用解决方案必须在在其中发挥重要作用。

激光雷达能够让人们的日常生活变得更方便，即使他们没有完全意识到这一点。而这正是智慧交通系统如此智能的原因。我们期待继续与Fiber Based Integrations合作，努力让开普敦和南非其他城市更安全。我们同样相信，通过提高交通效率，我们可以帮助城市建设更环保的环境。”

关于Cepton, Inc.

Cepton是一家硅谷创新企业，为汽车行业（自动驾驶/辅助驾驶）、智慧城市、智慧空间和智慧工业应用等提供基于激光雷达的解决方案。凭借其获得专利的微动技术(MMT®)，Cepton旨在使激光雷达成为主流，并实现为所有人带来安全自主交通的愿景。

基于订单内包含的车型数量，Cepton已获得业内迄今为止最大的ADAS激光雷达量产订单，以支持通用汽车的“Ultra Cruise”项目。Cepton还与所有其他前十大原始设备制造商合作。

Cepton成立于2016年，由在先进激光雷达和成像技术领域拥有数十年集体经验的行业资深人士领导。公司专注于高性能、高质量的激光雷达解决方案的大众市场商业化。Cepton总部位于美国加州圣何塞，在密歇根州特洛伊设有卓越中心设施，为原始设备制造商和一级供应商林立的大底特律都市区提供本地支持。公司在德国、加拿大、日本、印度和中国也设有办事处，为快速增长的全球客户群提供服务。如需了解更多信息，请访问www.cepton.com，并在Twitter和LinkedIn上关注Cepton。

关于Fibre Based Integrations

Fiber Based Integrations是一家知名光纤系统企业，为电信、闭路电视(CCTV)、流程和数据通信行业的主要项目公司和最终用户提供服务。

我们成功赢得客户的业务是源于我们的承诺，即致力于提供整体统包式解决方案，并保持贯穿项目各个方面的整体质量标准，包括文档、所有组件和所使用的光学线路终端设备。

我们技能娴熟的安装人员在光纤安装和整合领域积累了多年的丰富经验，是公司赖以创立的根基。为了使Fibre Based Integrations能够在项目中达到最严格的标准，安装团队采用了先进的熔接接头机、光时域反射(OTDR)测试设备和安装设备。所有调试活动都遵循完整记录的程序执行，而这些程序是最终交付成果不可或缺的一部分。

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