Fiber Based Integrations e Cepton realizam projetos de cidades inteligentes para enfrentar os desafios de tráfego na Cidade do Cabo

SAN JOSÉ, Califórnia, EUA--(BUSINESS WIRE)--A Cepton, Inc. (Nasdaq: CPTN) (“Cepton”), fornecedora de soluções lidar inteligentes do Vale do Silício, e a Fiber Based Integrations, uma casa de sistemas de fibra óptica estabelecida, estão trabalhando juntas para desenvolver soluções de detecção de veículos baseadas em lidar na Cidade do Cabo, no sul África, para permitir infraestrutura de transporte inteligente em toda a cidade.

Esse esforço conjunto combina a experiência da Fiber Based Integrations em integração de sistemas ópticos e as tecnologias inovadoras de lidar da Cepton para ajudar a cidade da Cidade do Cabo a monitorar o uso da pista e identificar veículos usando pistas incorretas. A Fiber Based Integrations implantou sistemas de classificação de veículos em semáforos em cruzamentos e dispositivos suspensos que utilizam o sistema Helius® Smart Lidar da Cepton com sensores lidar Vista®-P.

Muitas das estradas da Cidade do Cabo têm faixas de ônibus designadas para garantir a eficiência do transporte público, e os sistemas habilitados para lidar da Fiber Based Integrations permitirão que o departamento de tecnologia da cidade colete dados de uso de faixas em tempo real e altamente precisos para permitir análises que ajudam a identificar caminhos para melhorar o fluxo de tráfego e a segurança para motoristas e pedestres.

Ao utilizar os excelentes recursos de percepção do lidar, os sistemas podem fornecer informações úteis, como tamanho do veículo, volume de tráfego, frequência, posicionamento da pista e possíveis obstruções. Com base nessas informações, os operadores do sistema podem obter informações valiosas sobre como uma interseção ou trecho de estrada específico está sendo usado - incluindo tipos de veículos não autorizados em faixas de ônibus designadas, janelas de horário de pico de tráfego, status de ocupação de faixa em tempo real, tempo de espera em semáforos e áreas propensas a acidentes.

Josh Goosen, engenheiro de sistemas da Fiber Based Integrations, disse: “A razão pela qual escolhemos implantar lidars em nossos sistemas de detecção e classificação de veículos é sua precisão superior. Já testamos radares e alguns outros tipos de sensores e descobrimos que eles não têm a resolução necessária para localizar e contar veículos com precisão e fornecer informações 3D precisas sobre seus tamanhos e velocidades.

Descobrimos que os lidars Cepton são os de melhor desempenho e mais precisos em comparação com outros que testamos, e isso abriu novas possibilidades para implementar nossas soluções de cidades inteligentes com a Cidade do Cabo”.

A tecnologia lidar passou a desempenhar um papel cada vez mais importante no setor de cidades inteligentes. Ele traz um nível mais alto de precisão e eficiência às tecnologias de sensores existentes para ajudar o sistema geral a eliminar erros de detecção. Os lidars oferecem uma resolução espacial muito maior do que os radares e têm um desempenho melhor do que as câmeras em várias condições climáticas e de iluminação para fornecer dados de alta precisão 24 horas por dia, sete dias por semana. Os lidars também ajudam a proteger a privacidade das pessoas, pois não capturam informações biométricas, tornando-os adequados em locais onde as câmeras podem levantar questões de privacidade. A adição de lidars aos aplicativos de cidades inteligentes ajuda a reduzir efetivamente os falsos negativos e falsos positivos, ao mesmo tempo em que torna os sistemas mais eficientes em termos de dados.

Os lidars da Cepton usam uma tecnologia de imagem patenteada chamada Micro Motion Technology (MMT®) para ajudar os integradores de sistemas a maximizar o benefício da tecnologia lidar. O design MMT sem rotação, sem espelho e sem atrito torna os lidars Cepton confiáveis, robustos e compactos, o que, por sua vez, oferece facilidade de integração e acessibilidade para aplicativos escaláveis.

Nas soluções implantadas pela Fiber Based Integrations, os sensores lidar Vista-P da Cepton são interconectados por meio do software de percepção Helius, criando uma rede de sensores lidar inteligentes para oferecer detecção, rastreamento e classificação em tempo real de veículos e pedestres. Isso permite uma infraestrutura de transporte inteligente extensível que coleta e analisa dados de tráfego de diferentes locais, enquanto ajuda a otimizar sua alocação geral de largura de banda, pois os lidars produzem apenas um fragmento do volume de dados de saída de alternativas baseadas em câmeras de vídeo.

As integrações baseadas em fibra e a cidade da Cidade do Cabo também estão explorando o uso dos lidars da Cepton para aumentar os sistemas analógicos e de vídeo da cidade com uma camada adicional de funcionalidade e desempenho. O objetivo é combinar a classificação humana e de veículos, habilitada pelo lidar, com uma plataforma de IA para entender como ambos interagem com o ambiente da cidade. Isso ajudará a coletar informações úteis para gerenciamento de tráfego e planejamento urbano por meio de aprendizado de máquina, minimizando as interrupções na vida cotidiana das pessoas.

Klaus Wagner, diretor de gerenciamento de produtos e marketing da Cepton, acrescentou: “Para que nossas cidades se tornem mais inteligentes, soluções plug and play como as que criamos com as integrações baseadas em fibra devem desempenhar um papel vital para ajudá-las a fazê-lo.

O lidar tem a capacidade de facilitar o dia a dia das pessoas, mesmo sem que elas estejam totalmente cientes disso, e é isso que torna os sistemas de transporte inteligentes tão inteligentes. Estamos ansiosos para continuar nosso trabalho com integrações baseadas em fibra em nosso esforço para tornar a Cidade do Cabo e outras cidades da África do Sul mais seguras. Também acreditamos que, ao permitir um nível mais alto de eficiência no tráfego, podemos ajudar as cidades a construir um ambiente mais verde”.

Sobre a Cepton, Inc.

A Cepton, sediada no Vale do Silício, é uma inovadora de soluções baseadas em lidar para o setor automotivo (ADAS/AV), cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. Com sua tecnologia patenteada Micro Motion (MMT®), a Cepton visa levar o lidar ao mainstream e alcançar sua visão de transporte seguro e autônomo para todos.

A Cepton recebeu o maior prêmio pela produção em série de lidar ADAS conhecido no setor até hoje, baseado no número de modelos de veículos premiados, para apoiar o programa Ultra Cruise da General Motors. Ela também está envolvida com todos os outros dez principais OEMs globais.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com duas décadas de experiência conjunta em diversas tecnologias avançadas nos campos de lidar e imagens, a Cepton se dedica à comercialização de soluções lidar de alto desempenho e qualidade no mercado de massa. Com sede em San José, Califórnia, a Cepton possui um centro de excelência em Troy, Michigan, para fornecer suporte local para a região metropolitana de Detroit, repleta de clientes OEM e Tier 1. A Cepton também está presente na Alemanha, Canadá, Japão, Índia e China para atender a uma base global de clientes em rápido crescimento. Para obter mais informações, acesse www.cepton.com e siga a Cepton no Twitter e no LinkedIn.

Sobre a Fibre Based Integrations

A Fiber Based Integrations é uma casa de sistemas de fibra óptica estabelecida que atende a grandes empresas de projetos e usuários finais na indústria de telecomunicações, CFTV, processos e comunicação de dados.

Nosso sucesso na captação de negócios de nossos clientes é resultado do nosso compromisso em fornecer uma solução completa chave na mão e em manter um padrão geral de qualidade que permeia todos os aspectos do projeto, desde a documentação até todos os componentes e equipamentos de terminação de linha óptica utilizados.

Como resultado de anos de experiência adquirida na área de instalação e integração de fibra, nossa equipe de instalação altamente qualificada é a base sobre a qual a empresa foi construída. Para permitir que as integrações baseadas em fibra funcionem com os padrões mais exigentes, as equipes de instalação são apoiadas pelas mais recentes máquinas de emenda por fusão, equipamentos de teste OTDR e equipamentos de instalação. Todas as atividades de comissionamento são conduzidas de acordo com procedimentos totalmente documentados, que formam uma parte intrínseca da entrega final.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.