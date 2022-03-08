iCapital®扩大与新加坡银行的战略合作伙伴关系

纽约、苏黎世和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--iCapital1今日宣布，该公司已收购新加坡银行的内部私募市场联接基金平台。iCapital是领先的全球金融科技平台，致力于推动资产和财富管理行业另类投资的便利性和效率。通过这笔交易，iCapital接管了新加坡银行私募市场联接基金的管理和运营，而新加坡银行则保留了客户服务职责。

交易完成后，iCapital通过940多支基金，为约1,140亿美元的全球私募资产提供服务，其中超过270亿美元来自国际投资者（非美国国内投资者）。

该交易建立在两家公司长期合作的基础之上。新加坡银行此前曾利用iCapital的产品构建了一个技术和联接基金解决方案，为该行的顾问提供了一个无缝直观的平台，用于选择私人市场投资，以纳入包括私募股权、私人信贷和不动产在内的客户投资组合。

新加坡银行环球产品部主管林良源表示：“这项交易是我们与iCapital密切合作关系的结晶。通过与iCapital团队合作管理我们的私募市场联接基金业务，可确保我们的客户关系经理及其客户能够在私募市场投资领域获得行业领先的技术和教育产品。”

iCapital董事长兼首席执行官Lawrence Calcano表示：“我们很高兴与新加坡银行建立更深入的合作关系，将我们的产品带给亚洲各地不断增长的客户和投资者群体。我们的团队孜孜不倦地工作，以适应国际市场上的投资者需求。我们感谢新加坡银行在双方共同努力推进我们的使命过程中所提供的支持。”

新加坡银行将继续为其客户寻找和监测私人市场投资，并在多元化投资策略指引下持续向客户提供有关私人市场投资的建议。iCapital将为该行的高净值客户提供定制私人市场基金。

作为本次交易的一部分，新加坡银行的财富管理人员还可以使用AltsEdge，这是一个由iCapital基金会和CAIA赞助的综合教育平台，旨在帮助财富管理人员更好地了解另类投资，以及如何利用此类投资来提升客户的投资收益。该平台由十个指导模块组成，涵盖私人市场、各种类型的策略和产品结构，以及投资组合构建。

未来五年里，亚洲的超高净值投资者(UHNWI)人口预计将增长近40%，显著高于27%的全球平均水平2。近年来，亚洲超高净值投资者对另类投资的兴趣稳步上升。

iCapital国际业务主管Marco Bizzozero表示：“这笔交易是iCapital亚太区扩张战略中的一个重要里程碑，证明我们有能力成为财富管理机构的首选合作伙伴，帮助他们将私人市场提升为战略重点，并能够更轻松地将私人市场纳入多元化投资组合当中。新加坡银行是公认的领导者，而iCapital致力于为全球财富管理界进入私人市场提供一流的数字化经验，双方的合作关系加强了iCapital在该领域的领导地位。”

与新加坡银行的这项交易已于2022年2月28日完成。

关于iCapital

iCapital于2013年在纽约成立，是全球领先的金融科技公司，为全球另类投资市场提供支持。该公司通过提供直观的端到端技术和服务解决方案，改变了财富管理、银行和资产管理行业为高净值客户进入私人市场投资提供便利的方式。利用iCapital的解决方案，财富管理公司能够以较低的最小购买量和简化的数字化工作流程向客户提供高质量的基金。资产管理公司、注册投资顾问(RIA)和银行利用iCapital的技术来简化和扩展其另类投资运营基础设施。此外，iCapital的“旗舰”平台为理财顾问及其高净值客户提供私募股权、私人信贷、对冲基金、结构性票据和其他另类投资的精选列表，以满足客户对投资回报和多元化的需求。iCapital的研究和尽职调查团队提供深入的分析、内容广泛的顾问教育、合规、投资组合管理和投资组合分析工具及服务。iCapital在2018年、2019年、2020年和2021年连续荣登福布斯金融科技50强榜单(Forbes FinTech 50 list)，2021年入选《福布斯》美国最佳创业雇主榜单(Forbes America’s Best Startup Employers)，并于2020年和2021年连续获得MMI/《巴伦周刊》年度最佳解决方案提供商行业奖(MMI/Barron’s Industry Awards as Solutions Provider of the Year)。截至2022年1月31日，iCapital通过940多支基金，为1,120亿美元的全球客户资产提供服务，其中超过250亿美元来自国际投资者（非美国国内投资者）。iCapital在全球范围内拥有超过750名员工，公司总部位于纽约，在苏黎世、伦敦、里斯本、香港、新加坡和多伦多设有办事处。

如需了解更多信息，请访问iCapital网站www.icapitalnetwork.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc | Twitter: @icapitalnetwork

请参阅这里的披露信息。

关于新加坡银行

新加坡银行是华侨银行(OCBC Bank)旗下专门的私人银行子公司。作为一家在新加坡注册的安全私人银行，该行秉持独特的价值主张，拥有穆迪Aa1级的高信用评级。

该行在开放式架构的产品平台上开展运营，并拥有强大的研究能力，尤其是在新兴市场研究方面，致力于帮助客户在固定收益、股票和货币市场投资以及投资组合管理、信托和保险业务方面做出正确决策。多年来，该行在其规模亚洲首屈一指的研究团队支持下，建立起管理投资能力、优质信托和咨询服务。

除私人银行服务外，新加坡银行的客户还可获得个人和商业银行服务，以及华侨银行或其子公司提供的投资机会。

该行充分利用华侨银行的商业银行能力，通过华侨银行的区域和国际网络，为客户提供广泛的消费者和企业银行业务、企业金融和财政服务。

新加坡银行为东南亚、大中华区、菲律宾、印度次大陆和其他国际市场的高净值个人和富裕家庭提供服务。新加坡银行总部位于新加坡，在香港和迪拜国际金融中心设有分公司，在马尼拉设有代表处。该行以BOS Wealth Management Europe的品牌名称在欧洲经济区提供财富管理服务。在马来西亚，该行通过BOS Wealth Management Malaysia为客户提供服务。

新加坡银行强劲的业务表现赢得了业界的无数赞誉。该行最近被《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)杂志评为“最佳数字创新和服务私人银行”，被WealthBriefing评为“活跃于中东和北非的亚洲最佳私人银行”。

如需了解更多信息，请访问www.bankofsingapore.com。

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1 Institutional Capital Network，Inc.及其附属公司，包括iCapital Securities LLC（统称“iCapital Network”或“iCapital”）

2 Knight Frank《2021年财富报告》

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