iCapital®擴大與新加坡銀行的策略性合作夥伴關係

紐約、蘇黎世和新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--iCapital1今日宣佈，該公司已收購新加坡銀行的內部私募市場聯接基金平臺。iCapital是首屈一指的全球金融科技平臺，致力於推動資產和財富管理業另類投資的便利性和效率。憑藉這筆交易，iCapital接管了新加坡銀行私募市場聯接基金的管理和營運，而新加坡銀行則保留了客戶服務職責。

交易完成後，iCapital為940多支基金的大約1,140億美元全球私募資產提供服務，其中超過270億美元來自國際投資者（非美國國內投資者）。

該交易建立在兩家公司長期合作的基礎之上。新加坡銀行此前曾利用iCapital的產品建構科技和聯接基金解決方案，為該行的顧問提供無縫直觀的平臺，用於選擇私人市場投資，以納入包括私募股權、私人信貸和不動產在內的客戶投資組合。

新加坡銀行環球產品部主管林良源表示：「這項交易是我們與iCapital密切合作關係的結晶。與iCapital團隊合作管理我們的私募市場聯接基金業務，可確保我們的客戶關係經理及其客戶能夠在私募市場投資領域獲得業界領先的科技和教育產品。」

iCapital董事長兼行政總裁Lawrence Calcano表示：「我們很高興與新加坡銀行建立更深入的合作關係，將我們的產品帶給亞洲各地不斷增長的客戶和投資者群體。我們的團隊孜孜不倦地工作，以適應國際市場上的投資者需求。我們感謝新加坡銀行在雙方共同努力推進我們的使命過程中所提供的支援。」

新加坡銀行將繼續為其客戶尋找和密切注意私募市場投資，並在多元化投資策略指引下，持續為客戶提供有關私募市場投資的建議。iCapital將為該行的高淨值客戶提供訂製型私募市場基金。

作為本次交易的一部分，新加坡銀行的財富管理人員還可以使用AltsEdge，這是由iCapital基金會和CAIA贊助的綜合教育平臺，旨在幫助財富管理人員更加瞭解另類投資，以及如何利用此類投資來提升客戶的投資收益。該平臺由十個指導模組組成，涵蓋私募市場、各種類型的策略和產品結構，以及投資組合建構。

未來五年裡，亞洲的超高淨值投資者(UHNWI)人口預計將增長近40%，顯著高於27%的全球平均水準2。近年來，亞洲超高淨值投資者對另類投資的興趣穩步上升。

iCapital國際業務主管Marco Bizzozero表示：「這筆交易是iCapital亞太地區擴張策略中的重要里程碑，證明我們有能力成為財富管理機構的首選合作夥伴，幫助他們將私募市場提升為策略重點，並能夠更輕鬆地將私募市場納入多元化投資組合中。新加坡銀行是公認的領導者，而iCapital致力於為全球財富管理界進入私募市場提供一流的數碼化經驗，雙方的合作關係可強化iCapital在該領域的領導地位。」

與新加坡銀行的這項交易已於2022年2月28日完成。

關於iCapital

iCapital於2013年在紐約成立，是全球首屈一指的金融科技公司，為全球另類投資市場提供支援。該公司提供直觀的端到端科技和服務解決方案，改變了財富管理、銀行和資產管理業為高淨值客戶進入私募市場投資提供便利的方式。利用iCapital的解決方案，財富管理公司能夠以較低的最小購買量和簡化的數碼化工作流程向客戶提供高品質的基金。資產管理公司、註冊投資顧問(RIA)和銀行利用iCapital的技術來簡化和擴充其另類投資營運基礎設施。此外，iCapital的「旗艦」平臺為理財顧問及其高淨值客戶提供私募股權、私募信貸、對沖基金、結構性票據和其他另類投資的精選清單，以滿足客戶對投資回報和多元化的需求。iCapital的研究和盡職調查團隊提供深入的分析、內容廣泛的顧問教育、合規、投資組合管理和投資組合分析工具及服務。iCapital在2018年、2019年、2020年和2021年連續榮登福布斯金融科技50強榜單(Forbes FinTech 50 list)，2021年入選《福布斯》美國最佳創業雇主榜單(Forbes America’s Best Startup Employers)，並於2020年和2021年連續獲得MMI/《巴倫週刊》年度最佳解決方案提供商行業獎(MMI/Barron’s Industry Awards as Solutions Provider of the Year)。截至2022年1月31日，iCapital為940多支基金的1,120億美元全球客戶資產提供服務，其中超過250億美元來自國際投資者（非美國國內投資者）。iCapital在全球擁有超過750名員工，公司總部位於紐約，在蘇黎世、倫敦、里斯本、香港、新加坡和多倫多設有辦事處。

如需瞭解更多資訊，請造訪iCapital網站www.icapitalnetwork.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc | Twitter: @icapitalnetwork

請參閱這裡的披露資訊。

關於新加坡銀行

新加坡銀行是華僑銀行(OCBC Bank)旗下專門的私人銀行子公司。作為一家在新加坡註冊的安全私人銀行，該行秉持獨特的價值主張，擁有穆迪Aa1級的高信用評級。

該行在開放式架構的產品平臺上營運，並擁有強大的研究能力，尤其是在新興市場研究方面，致力於協助客戶在固定收益、股票和貨幣市場投資以及投資組合管理、信託和保險業務方面做出正確決策。多年來，該行在其規模為亞洲首屈一指的研究團隊支持下，建立起管理投資能力、優質信託和諮詢服務。

除私人銀行服務外，新加坡銀行的客戶還可獲得個人和商業銀行服務，以及華僑銀行或其子公司提供的投資機會。

該行充分利用華僑銀行的商業銀行能力，通過華僑銀行的區域和國際網絡，為客戶提供廣泛的消費者和企業銀行業務、企業金融和財政服務。

新加坡銀行為東南亞、大中華區、菲律賓、印度次大陸和其他國際市場的高淨值個人和富裕家庭提供服務。新加坡銀行總部位於新加坡，在香港和杜拜國際金融中心設有分公司，在馬尼拉設有代表處。該行以BOS Wealth Management Europe的品牌名稱在歐洲經濟區提供財富管理服務。在馬來西亞，該行通過BOS Wealth Management Malaysia為客戶提供服務。

新加坡銀行強勁的業務表現贏得了業界的無數讚譽。該行最近被《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)雜誌評為「最佳數碼創新和服務私人銀行」，被WealthBriefing評為「活躍於中東和北非的亞洲最佳私人銀行」。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.bankofsingapore.com。

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1 Institutional Capital Network，Inc.及其附屬公司，包括iCapital Securities LLC（統稱“iCapital Network”或“iCapital”）

2 Knight Frank《2021年財富報告》

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