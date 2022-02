Le plus grand fournisseur de services de streaming des Maldives choisit la plateforme Verimatrix pour protéger ses applications, son contenu et son chiffre d’affaires

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société ECOMXCHANGEMV Pvt Ltd a sélectionné la Verimatrix Secure Delivery Platform pour l'utilisation des solutions Code Shield et Multi-DRM. Ces solutions sont destinées à protéger le service en pleine croissance de streaming vidéo Baiskoafu ainsi que son application mobile pour le marché des Maldives.

Code Shield permet d'éviter que des applications de médias et de divertissement de premier plan, telles que Baiskoafu, ne deviennent un point d'entrée pour les hackers, tandis que le recours aux technologies Multi-DRM permet de garantir la diffusion sécurisée de contenus de valeur tels que les films, les programmes télévisés et sportifs. Cette application de streaming tout-en-un et unique sur le marché local, offre à ses utilisateurs la possibilité de consulter, diffuser et télécharger facilement du contenu audio et vidéo.

L'application, également disponible gratuitement en version limitée, propose de nombreux services premium associés au contenu musical, aux films, aux albums et aux artistes, permettant ainsi aux utilisateurs de créer des listes personnalisées. La version Studio de Baiskoafu offre aux utilisateurs un contenu unique pour un maximum de divertissement.

"Notre application de divertissement fournit un contenu prisé, attractif et très demandé, impliquant donc la mise en place d’une puissante solution de sécurité des applications afin de protéger nos revenus mais aussi notre catalogue de contenu qui s’étend des films aux documentaires exclusifs et bien d’autres", a déclaré Mohamed Mirusan, Managing Director de ECOMXCHANGEMV, créateurs de Baiskoafu. "La plate-forme Verimatrix offre un mélange convaincant de produits de défense contre les menaces, mais aussi des outils de monitoring et un service d’assistance client."

"Verimatrix est fier de proposer des outils à la fois faciles d'utilisation et offrant une sécurité reconnue- cette association est essentielle pour les services de streaming en pleine croissance tels que Baiskoafu, qui cherchent à se développer en toute sécurité", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "ECOMXCHANGEMV est l'une des premières entreprises de streaming à utiliser notre nouvelle plateforme sécurisée à la fois pour la cybersécurité et les solutions de protection anti-piratage - nous sommes ravis de l'accueillir comme nouveau client."

Baiskoafu est disponible en version gratuite et en téléchargement dès maintenant sur iOS (https://apps.apple.com/us/app/baiskoafu/id1421677446?ls=1) et Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.baiskoafu.main).

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.